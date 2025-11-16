Fenerbahçe'den İtalya - Norveç maçına çıkarma!

Torunoğulları, mücadelede her iki milli takımdan birden fazla oyuncuyu canlı olarak izleyerek teknik heyete rapor sunacak.

SÖRLOTH YENİDEN FENERBAHÇE GÜNDEMİNDE

Karşılaşma özelinde öne çıkan isimlerin başında Alexander Sörloth geliyor. Norveç Milli Takımı'nın golcüsü, Torunoğulları'nın maç takibi haberinin ardından Fenerbahçe'de yeniden transfer gündemine taşındı.

Sarı-lacivertlilerin, hücum hattını güçlendirmek için alternatifleri değerlendirdiği bir dönemde Sörloth'un performansının yakından mercek altına alınacağı ifade ediliyor.