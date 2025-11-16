PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den İtalya - Norveç maçına çıkarma!

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda oynanacak İtalya – Norveç karşılaşmasını yerinde takip etmek üzere Milano’ya gitti.

Torunoğulları, mücadelede her iki milli takımdan birden fazla oyuncuyu canlı olarak izleyerek teknik heyete rapor sunacak.

SÖRLOTH YENİDEN FENERBAHÇE GÜNDEMİNDE

Karşılaşma özelinde öne çıkan isimlerin başında Alexander Sörloth geliyor. Norveç Milli Takımı'nın golcüsü, Torunoğulları'nın maç takibi haberinin ardından Fenerbahçe'de yeniden transfer gündemine taşındı.

Sarı-lacivertlilerin, hücum hattını güçlendirmek için alternatifleri değerlendirdiği bir dönemde Sörloth'un performansının yakından mercek altına alınacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede

