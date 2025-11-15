Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri kim? İşte o ülkeler

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan karşısında elde ettiği sonuçla play-off yolunda kritik bir eşik atlattı. Milliler, grupta ilk iki sırayı garantileme hedefine bir adım daha yaklaştı.
İKİNCİLİK GARANTİLENDİ
Türkiye, Bulgaristan maçından 3 puanla ayrılarak ikinciliği garantiledi. Ay-yıldızlı ekibin, 18 Kasım'da deplasmanda karşılaşacağı İspanya maçında galip gelmesi durumunda dahi ikili averaj nedeniyle rakibini geçmesi imkansıza yakın. Aradaki averaj farkı bu durumu mümkün kılan bir seviyede gibi gözükmüyor.
MUHTEMEL PLAY-OFF RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR
Millilerin play-off yarı final turunda karşılaşabileceği rakipler netleşmeye başladı. Gruptaki sıralamalar ve UEFA Uluslar Ligi performansları doğrultusunda A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri ise şöyle; Slovakya, Kosova, İskoçya, İzlanda, Macaristan, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Çekya.
Bu ekipler, play-off etabında Dünya Kupası'na ayrılan son biletler için mücadele edecek.