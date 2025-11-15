PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri kim? İşte o ülkeler

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan'ı 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Son maçında İspanya ile karşılaşacak olan Bizim Çocuklar, play-off biletini kaptı. Peki, Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri kim? İşte o ülkeler...

Giriş Tarihi:
Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri kim? İşte o ülkeler

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan karşısında elde ettiği sonuçla play-off yolunda kritik bir eşik atlattı. Milliler, grupta ilk iki sırayı garantileme hedefine bir adım daha yaklaştı.

Hakan Çalhanoğlu (AA)Hakan Çalhanoğlu (AA)

İKİNCİLİK GARANTİLENDİ

Türkiye, Bulgaristan maçından 3 puanla ayrılarak ikinciliği garantiledi. Ay-yıldızlı ekibin, 18 Kasım'da deplasmanda karşılaşacağı İspanya maçında galip gelmesi durumunda dahi ikili averaj nedeniyle rakibini geçmesi imkansıza yakın. Aradaki averaj farkı bu durumu mümkün kılan bir seviyede gibi gözükmüyor.

Hakan Çalhanoğlu ve milli takımımızın gol sevinci (AA)Hakan Çalhanoğlu ve milli takımımızın gol sevinci (AA)

MUHTEMEL PLAY-OFF RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

Millilerin play-off yarı final turunda karşılaşabileceği rakipler netleşmeye başladı. Gruptaki sıralamalar ve UEFA Uluslar Ligi performansları doğrultusunda A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri ise şöyle; Slovakya, Kosova, İskoçya, İzlanda, Macaristan, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Çekya.

Bu ekipler, play-off etabında Dünya Kupası'na ayrılan son biletler için mücadele edecek.

Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler (AA)Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler (AA)

PLAY-OFF TAKVİMİ AÇIKLANDI

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları için tarihler de belli oldu. Yarı finaller 26-28 Mart 2026 ve finaller 29-31 Mart 2026'da oynanacak.

Toplam 16 takımın katılacağı bu turda, kalan 4 Dünya Kupası bileti sahibini bulacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Ortaköy faciasında şok gelişme: Oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı | Giriş katta ilaçlama yapılmış
Çılgın Türkler play-off'ta! Türkiye - Bulgaristan: 2-0 | MAÇ SONUCU
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri sosyal medyada patladı
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
Anne Çiğdem Böcek ve ailesi o gün neler yedi? Ölmeden önceki ifadesinde tek tek anlatmış
ABD sessiz sedası nükleer bomba test etti! İran ve Rusya’da B61-12 paniği
Başkan Erdoğan'dan şehidin babasına taziye telefonu! "Başımız sağ olsun Allah sabırlar versin"
Sındırgı'da peş peşe depremler! Yüzey kırığı ilk kez görüntülendi
16 yaşında CIA’in zihin kontrol deneylerinin kurbanı oldu! 67 Yıllık MK-Ultra dosyası açılıyor
Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Herkes bu imzaları konuşacak
13 yaşındaki oğlu babasının kıyafetiyle katıldı! Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
İsrail’de Suriye paniği! Şara’nın Beyaz Saray ziyaretinden sonra patlak verdi
Beşiktaş'a Rafa Silva krizi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan olay açıklamalar
Yediğiniz "zehir" olmasın! Vakalar arttı uzmanlar uyardı: O gıdalara dikkat!
Trump’tan Bill Clinton’a Epstein soruşturması! Lolita Express, masajlar, tuhaf tablolar...
17 İL ALARM LİSTESİNDE: Her yer beyaza bürünecek! MGM saat verdi: O iller kar küresine dönüşecek
İpuçları bizden tahmin etmesi sizden! Fotoğraftaki ünlü şarkıcıyı tanıdınız mı?
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı