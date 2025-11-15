Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri kim? İşte o ülkeler

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan karşısında elde ettiği sonuçla play-off yolunda kritik bir eşik atlattı. Milliler, grupta ilk iki sırayı garantileme hedefine bir adım daha yaklaştı.

Hakan Çalhanoğlu (AA) İKİNCİLİK GARANTİLENDİ Türkiye, Bulgaristan maçından 3 puanla ayrılarak ikinciliği garantiledi. Ay-yıldızlı ekibin, 18 Kasım'da deplasmanda karşılaşacağı İspanya maçında galip gelmesi durumunda dahi ikili averaj nedeniyle rakibini geçmesi imkansıza yakın. Aradaki averaj farkı bu durumu mümkün kılan bir seviyede gibi gözükmüyor.