Chelsea'ye 16'lık süper yıldız! 2028'de Londra'ya gelecek

Chelsea, Ekvador’un gelecek vadeden savunma oyuncusu Deinner Ordóñez için Independiente del Valle ile anlaşmaya vardı. Londra ekibinin genç yetenek yatırımlarına bir yenisini ekledi.

16 yaşındaki stoper için tüm şartlar kabul edildi ve Chelsea, Ordóñez'i kadrosuna katmak için üç büyük Avrupa kulübünün ilgisini geride bıraktı. Premier Lig temsilcisinin uzun vadeli projeye dahil ettiği genç oyuncu, gelişimini tamamlaması adına planlanan takvime göre Ocak 2028'de Londra'ya gelecek.

Ekvador futbolunun gelecek nesil savunmacıları arasında gösterilen Ordóñez'in, Chelsea'nin akademi yapılanmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor. Kulüp, genç oyuncunun hem fiziksel kapasitesi hem de oyun görüşü nedeniyle Avrupa futboluna uyum sağlayabileceğine inanıyor.

Chelsea'nin uzun vadeli planının parçası olarak kadroya katılacak olan Ordóñez'in transferi, kulübün genç yetenek politikasının yeni adımı olarak değerlendiriliyor. Bu anlaşma, hem Premier Lig devinin geleceğe dönük yapılanmasını güçlendiriyor hem de Güney Amerika pazarındaki etkisini artırıyor.

