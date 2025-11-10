PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de Nene iş başında

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-2 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Nene, attığı iki golle galibiyetin mimarlarından oldu. 22 yaşındaki oyuncu, 3 yıl sonra kariyerinde bir karşılaşmada iki gol birden attı. Sarı-lacivertli formayla 3 gol-3 asiste ulaştı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.

Beşiktaş derbisinde skoru 2-2'ye getiren golün asistini yapan Nene, Kayseri maçında iki golle başroldeydi.



22 yaşındaki oyuncu, 3 yıl sonra kariyerinde bir karşılaşmada iki gol birden attı. Sarı-lacivertli formayla 3 gol-3 asiste ulaştı.

Karşılaşma sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Çok çalışıyorum. Gollerimi attım ve armayı öptüm çünkü F.Bahçe büyük bir camia. Burada mutluyum."

