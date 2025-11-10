Fenerbahçe'de Nene iş başında





22 yaşındaki oyuncu, 3 yıl sonra kariyerinde bir karşılaşmada iki gol birden attı. Sarı-lacivertli formayla 3 gol-3 asiste ulaştı.



Karşılaşma sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Çok çalışıyorum. Gollerimi attım ve armayı öptüm çünkü F.Bahçe büyük bir camia. Burada mutluyum."