Turnuvaya fırtına gibi başlayan Milliler, üçüncü karşılaşmada da rakibine şans tanımadı. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Filenin Sultanları, 25-12, 25-8 ve 25-10'luk set skorlarıyla sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Hücumda etkili bir performans ortaya koyan milliler, servis ve bloklarda da rakibine üstünlük kurdu.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Takım, maç boyunca temposunu hiç düşürmeden mücadele etti. Özellikle genç oyuncuların performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü.