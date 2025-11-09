PODCAST CANLI YAYIN

Filenin Sultanları kayıpsız! Türkiye - Azerbaycan: 3-0 | MAÇ SONUCU

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları’ndaki üstün performansını sürdürüyor. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen organizasyonda Ay-Yıldızlılar, üçüncü maçında Azerbaycan’ı 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

Turnuvaya fırtına gibi başlayan Milliler, üçüncü karşılaşmada da rakibine şans tanımadı. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Filenin Sultanları, 25-12, 25-8 ve 25-10'luk set skorlarıyla sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Hücumda etkili bir performans ortaya koyan milliler, servis ve bloklarda da rakibine üstünlük kurdu.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Takım, maç boyunca temposunu hiç düşürmeden mücadele etti. Özellikle genç oyuncuların performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü.

