8 KASIM MAÇ TAKVİMİ | Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol tutkunları için 8 Kasım Cumartesi dopdolu ve heyecanlı geçecek. Süper Lig’in yanı sıra Premier Lig, La Liga ve Serie A gibi üst düzey liglerde de kritik karşılaşmalar sahne alacak. Peki bugün hangi maçlar oynanacak? Süper Lig karşılaşmaları hangi saatlerde başlayacak ve hangi kanallardan izlenebilecek? İşte 8 Kasım 2025 Cumartesi gününün tüm maç programı...

Futbolseverler günün maç programını yakından takip ediyor. Süper Lig'in yanı sıra Premier Lig, La Liga ve Serie A'da da birbirinden önemli karşılaşmalar izleyiciyle buluşacak. İşte 8 Kasım 2025 Cumartesi gününün detaylı maç takvimi...

Süper Lig

14:30 Gaziantep FK – Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

17:00 TrabzonsporAlanyaspor (beIN Sports 1)

20:00 Kasımpaşa – Göztepe (beIN Sports 2)

20:00 AntalyasporBeşiktaş (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Sivasspor – Manisa FK (TRT Spor)

13:30 Bandırmaspor – Boluspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Sakaryaspor – Serik Spor (TRT Spor)

19:00 Amed SK – Hatayspor (TRT Spor)

Premier Lig

15:30 Tottenham – Manchester United (beIN Sports 3)

18:00 West Ham United – Burnley (beIN Connect)

18:00 Everton – Fulham (beIN Sports 3)

20:30 Sunderland – Arsenal (beIN Sports 3)

23:00 Chelsea – Wolverhampton (beIN Sports 3)

La Liga

16:00 Girona – Deportivo Alaves (S Sport, S Sport Plus)

18:15 Sevilla – Osasuna (S Sport, S Sport Plus)

20:30 Atletico Madrid – Levante (S Sport, S Sport Plus)

23:00 Espanyol – Villarreal (S Sport, S Sport Plus)

Serie A

17:00 Como – Cagliari (S Sports Plus, S Sports 2)

17:00 Lecce – Hellas Verona

20:00 Juventus – Torino (S Sports Plus, S Sports 2, TiviBu Spor 1)

22:45 Parma – Milan

