8 KASIM MAÇ TAKVİMİ | Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler günün maç programını yakından takip ediyor. Süper Lig'in yanı sıra Premier Lig, La Liga ve Serie A'da da birbirinden önemli karşılaşmalar izleyiciyle buluşacak. İşte 8 Kasım 2025 Cumartesi gününün detaylı maç takvimi...
Süper Lig
14:30 Gaziantep FK – Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
17:00 Trabzonspor – Alanyaspor (beIN Sports 1)
20:00 Kasımpaşa – Göztepe (beIN Sports 2)
20:00 Antalyaspor – Beşiktaş (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Sivasspor – Manisa FK (TRT Spor)
13:30 Bandırmaspor – Boluspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Sakaryaspor – Serik Spor (TRT Spor)
19:00 Amed SK – Hatayspor (TRT Spor)