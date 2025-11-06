Galatasaray-Ajax maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? GS-Ajax maç özeti!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda deplasmanına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon liginde zor günler yaşayan Ajax ile Amsterdam'da karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde geride kalan üç maçta 6 puan toplayan Galatasaray, grupta 14. sırada yer alıyor. Henüz puanla tanışamayan Ajax ise son sırada bulunuyor. Peki Galatasaray-Ajax maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir? İşte canlı yayın bilgileri…
GALATASARAY-AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?
Ajax-Galatasaray Maçı, 5 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'da oynanacak.
GALATASARAY-AJAX MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?
Ajax ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT 1, İçtimai TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.
TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.