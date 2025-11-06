Galatasaray-Ajax maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? GS-Ajax maç özeti!

PODCAST CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, 4. hafta karşılaşmasında Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geldi. Ajax maçı sonrası futbolseverler, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puan durumunu ve maçın sonucunu merak etmeye başladı. Peki Galatasaray–Ajax maçı kaç kaç bitti, kazanan kim oldu?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda deplasmanına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon liginde zor günler yaşayan Ajax ile Amsterdam'da karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde geride kalan üç maçta 6 puan toplayan Galatasaray, grupta 14. sırada yer alıyor. Henüz puanla tanışamayan Ajax ise son sırada bulunuyor. Peki Galatasaray-Ajax maçı saat kaçta, canlı nereden izlenir? İşte canlı yayın bilgileri…

GALATASARAY-AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?

Ajax-Galatasaray Maçı, 5 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'da oynanacak.

GALATASARAY-AJAX MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Ajax ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT 1, İçtimai TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-AJAX MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY-AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Moro, Gloukh, Godts, Weghorst

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Sane, Osimhen

