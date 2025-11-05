PODCAST CANLI YAYIN

Ronaldo'dan Messi'ye gönderme!

Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası hayali kurmadığını ve kupanın bir oyuncunun en iyisi olup olmayacağına karar veremeyeceğini söyledi.

Giriş Tarihi:
Ronaldo'dan Messi'ye gönderme!
Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası ile ilgili çarpıcı sözlere imza attı.

Ronaldo, "Dünya Kupası'nı kazanmak benim için bir hayal değil." dedi.



Portekizli yıldız, "6-7 maçlık bir turnuva, bir oyuncunun dünyanın en iyisi olup olmadığını belirleyemez." sözlerini sarf etti.

Ronaldo, daha önce de "Messi'nin senden daha iyi olduğunu söylüyorlar, sen ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Bu konuda alçakgönüllü olmayacağım." yanıtını vermişti. 40 yaşındaki yıldız futbolcunun bu sözleri de 2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Lionel Messi'ye gönderme olarak yorumlandı.

Liverpool Real Madridi tek golle yıktı!Liverpool Real Madridi tek golle yıktı!
Liverpool Real Madrid'i tek golle yıktı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
TAKVİM yazdı kripto FETÖ'cü kaçtı! CHP'li Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti... "Erişim engeli" korkusu: Apar topar hesabını değiştirdi
Kuruluş Orhan
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi... "Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum"
Mahkeme CHP'nin itirazını reddetti... Gürsel Tekin ilk demeci TAKVİM'e verdi: Görevimizin başındayız
Latin Amerika kaynıyor: ABD Maduro'yu hedefe koydu, üç savaş senaryosu hazır!
Borsa İstanbul
HAC KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ | 2026 Hac kura sonuçları nereden öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı
İsrail'de gündem ABD seçimleri! Filistin'i destekleyen aday kazandı siyonistler saldırıya başladı
Siyonist zulmüne "YouTube kalkanı! Yüzlerce video silindi
New York'taki seçimleri Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı | Netanyahu'nun bileti de yandı: Gelirse tutuklarım
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 8. dalga: 7'si iş insanı 8 gözaltı
Adem Soytekin İBB'deki rüşvet çarkının belgelerini savcılığa verdi!
CHP’de FETÖ devri! Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka İstanbul İl Başkan Yardımcısı oldu
Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i
Borsa İstanbul'da manipülatörlere kesik! Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
500 bin konutta başvuru zamanı! Şartlar neler? Hangi ilde kaç konut yapılacak?
İstanbul’da yağış alarmı! Meteoroloji saat saat açıkladı! Gök gürültüsü ve rüzgar etkisini artıracak: Marmara, Ege...
Taban aylığa enflasyon ayarı! Emeklilerin en düşük maaşı 19 bin TL olacak...
Kuruluş Orhan’ın Osman Bey’i Cihan Ünal’ın ablası bakın hangi oyuncu çıktı!