Ronaldo'dan Messi'ye gönderme!





Portekizli yıldız, "6-7 maçlık bir turnuva, bir oyuncunun dünyanın en iyisi olup olmadığını belirleyemez." sözlerini sarf etti.



Ronaldo, daha önce de "Messi'nin senden daha iyi olduğunu söylüyorlar, sen ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Bu konuda alçakgönüllü olmayacağım." yanıtını vermişti. 40 yaşındaki yıldız futbolcunun bu sözleri de 2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Lionel Messi'ye gönderme olarak yorumlandı.