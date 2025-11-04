PODCAST CANLI YAYIN

Asensio'nun derbi hedefi!

Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla bulduğu üç golü de İstanbul takımlarına karşı attı. Sırada ise Galatasaray derbisi var. İspanyol oyuncu, Aslan'a karşı da gol atacağını belirtti.

Giriş Tarihi:
Asensio'nun derbi hedefi!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Marco Asensio, vites yükseltmeye başladı.

Sarı-lacivertli formayı ligde ilk kez Trabzonspor mücadelesinde giyen İspanyol oyuncu, ilk golünü 21 Eylül'deki Kasımpaşa karşılaşmasında attı. Asensio, ikinci golünü ise 19 Ekim'deki Fatih Karagümrük maçında kaydetti. 29 yaşındaki yıldız, pazar akşamı oynanan Beşiktaş derbisinde de ağları havalandırarak takımının beraberlik golünü attı. Asensio'nun şu ana kadar görev aldığı 7 Süper Lig maçında attığı 3 gol de İstanbul takımlarına karşı...

Sarı-lacivertliler, Kayseri ve Ç.Rizespor maçlarının ardından 1 Aralık'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Asensio'nun bu derbi için de gol sözü verdiği ve seriyi devam ettirmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçenin zirve hesabıFenerbahçenin zirve hesabı
Fenerbahçe'nin zirve hesabı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhur İttfakı'nda "çatlak" arayan kaos simsarları bozguna uğradı! Bahçeli, Beştepe ve AK Parti'den peş peşe açıklamalar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Komisyonun İmralıya gitmesi süreci güçlendirir | Cumhur İttifakı tam gaz devam!
Borsa İstanbul
CHP'li İBB veri skandalında rapor ortaya çıktı: İstanbul'un anahtarını Hintlilere verdiler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "Selahattin Demirtaş" çıkışı: Tahliyesi hayırlara vesile olur
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
D&R
İstanbul'un kabine İBB eziyeti! Yıkılan otopark yapılmadı Mercan esnafı isyan etti
Ekrem İmamoğlu şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu mağdur... CHP'nin şaibeli kurultaya ilişkin ceza davası ertelendi
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Yazılı açıklama geldi | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: O bölgede de 6'lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Harper’s Bazaar Women Of The Year 2025 Ödülleri sahiplerini buldu! İşte yılın güçlü kadınları...
Meteoroloji'den İstanbul dahil 6 ile sağanak alarmı! Fırtına, pus, şimşek... Kuvvetli geliyor! Hava 4 derece soğuyacak
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Reha Muhtar'ın ilk vukuatı değil! THY'nin Bodrum seferinde rezalet çıkardı
Şok derbi yenilgisi sonrasında Sergen Yalçın'ın Başkan Adalı'ya sözlerini Takvim açıklıyor: O kadar söyledim dinletemedim
Galatasaray iç sahada yenilmezliğini 24 maça çıkardı! Avrupa’da zirvede
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: “Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz”
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu