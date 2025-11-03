PODCAST CANLI YAYIN

Manuel Akanji'den Inter kararı!

Inter'in Manchester City'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı İsviçreli savunma oyuncusu Manuel Akanji, İtalyan ekibinde kalmak istiyor.

Inter'in Manchester City'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Manuel Akanji, geleceğiyle ilgili konuştu.

Akanji, Inter'de kalmak istediğini söyledi. İsviçreli savunma oyuncusu, "Neler olacağını göreceğiz. Umarım Inter, beni kalıcı olarak transfer eder. Burada çok iyi hissediyorum. Elimden geleni yapacağım ve sonrasını göreceğiz." dedi.

Inter ve Manchester City arasında yapılan anlaşmaya göre, Manuel Akanji'nin kiralık sözleşmesinde 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor.

30 yaşındaki savunma oyuncusu, transferinin ardından Inter'de 11 maçta süre buldu.

