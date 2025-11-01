Karşılaşmanın 14. dakikasında Viktor Gyökeres sahneye çıkarak Arsenal'i öne geçirdi. Londra ekibi, 35. dakikada Declan Rice'ın ceza sahası içi vuruşuyla farkı ikiye çıkardı ve mücadelede kontrolü eline aldı.

Bu sezon deplasmanda ilk 5 golünü kornerlerden bulan Arsenal, Rice'ın akan oyunda attığı golle bu seriyi de sonlandırmış oldu.

PUAN DURUMU

Alınan galibiyetle Arsenal puanını 25'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Burnley ise 10 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Premier Lig'in 11. haftasında Arsenal, Sunderland deplasmanına çıkacak. Burnley ise West Ham ile karşı karşıya gelecek.