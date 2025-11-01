PODCAST CANLI YAYIN

Topçular ilk yarıda fişi çekti! Burnley - Arsenal: 0-2 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 10. haftasında lider Arsenal, Burnley deplasmanına konuk oldu ve sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korudu. Goller Viktor Gyökeres ve Declan Rice'dan geldi.

Topçular ilk yarıda fişi çekti! Burnley - Arsenal: 0-2 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın 14. dakikasında Viktor Gyökeres sahneye çıkarak Arsenal'i öne geçirdi. Londra ekibi, 35. dakikada Declan Rice'ın ceza sahası içi vuruşuyla farkı ikiye çıkardı ve mücadelede kontrolü eline aldı.

Bu sezon deplasmanda ilk 5 golünü kornerlerden bulan Arsenal, Rice'ın akan oyunda attığı golle bu seriyi de sonlandırmış oldu.

Alınan galibiyetle Arsenal puanını 25'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Burnley ise 10 puanda kaldı.

Premier Lig'in 11. haftasında Arsenal, Sunderland deplasmanına çıkacak. Burnley ise West Ham ile karşı karşıya gelecek.

