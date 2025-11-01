PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı saat kaç, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında futbolseverleri nefes kesen bir derbi heyecanı bekliyor. Ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi:
Taraftarların büyük merakla beklediği Beşiktaş-Fenerbahçe dev mücadelesinin canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç bilgisi…

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı, 2 Kasım Pazar günü saat 20:00'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı maç izlenebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

