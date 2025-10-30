Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Rams Park’ta büyük kapışma!

Trabzonspor, lider Galatasaray'ı deplasmanda mağlup edip puan farkını 2'ye indirme planları yapıyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşmada gözler maçın günü ve saatine çevrildi. Peki Galatasaray-Trabzonspor maçı canlı nereden izlenir?
GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Trabzonspor maçı, 1 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 oynanacak.
GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.