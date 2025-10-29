PODCAST CANLI YAYIN

ZTK CANLI YAYIN | Antalyaspor - Bursaspor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Antalyaspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. İki takımın zorlu randevusunu takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
ZTK CANLI YAYIN | Antalyaspor - Bursaspor

Antalyaspor ile Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında kozlarını paylaşıyor.

İki köklü ekibin Corendon Airlines Par'taki randevusunu takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Soner Dikmen, Bünyamin Balcı (C), Ramzi Safuri, Tomáš Čvančara, Georgii Dzhikiia, Jesper Ceesay, Nikola Storm, Yohan Boli.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Soner Dikmen, Bünyamin Balcı (K), Ramzi Safuri, Tomáš Čvančara, Georgii Dzhikiia, Jesper Ceesay, Nikola Storm, Yohan Boli

BURSASPOR: Kerem, Alperen, Furkan Emre, Emir, Enes, Tunahan, Sefa, Zeki, Ali Kerim, Ahmet Hakan, Ertuğrul İ.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı’nda konuştu: Terör tehdidini tamamen sıfırlamaya kararlıyız
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Anne ve baba için kurtarma çalışmaları sürüyor
Koza Altın
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
İdefix
CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti
Kuruluş Orhan
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
Gebze'deki binanın çökme anı ortaya çıktı! Her yeri toz bulutu kapladı
Geleceğin yıldızı Galatasaray'a! Transferde dev hamle
CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül "dolandırıcılık"tan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildi
Türk Telekom
Sudan’da BAE eliyle katliam! Paramiliter güçler kadınlara saldırıyor siviller tarlalarda kuşatmadan kaçıyor
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri: İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Diyarbakır'da petrol Trakya'da gaz! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Sondaj başlıyor
Futbolda bahis skandalı VAR! Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler inceleniyor
Trump'ın Asya'da yeni durağı Güney Kore! Lee yakıt desteği istedi Donald Kuzey Kore liderinden bahsetti
Beklenen an geldi! Kuruluş Orhan ilk bölümüyle atv ekranlarında
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor