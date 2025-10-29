VAR odasında bahis iddiası!

Yaşanan gelişmelerin ardından, hakemlerin bahis soruşturmasıyla alakalı flaş bir iddia daha gündeme düştü.



VAR'A GİTMESİ ÜZERİNE BAHİS YAPILDI MI?



Yurt içindeki bahis sitelerinden derbi maçlar için "Hakem VAR'a gider mi?" şeklinde bahis oynanırken yurt dışında ise seçenekler artıyor.



Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; VAR odasında bulunan hakemler, kendi görev yaptıkları müsabakalar için bahis oynadı.



SORUŞTURMA DERİNLEŞECEK



Yine aynı iddialara göre legal ve illegal siteler üzerinden oynanan bahislerin değeri milyonlarca lirayı aştı. Soruşturmanın daha da derinleşeceği öğrenildi.