Trabzonspor'un gözü zirvede!





FATİH TEKKE'NİN TAKIMI ZİRVEDE İSTİKRARLI



Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili ekibin başında çıktığı 21 Süper Lig karşılaşmasının yalnızca 3'ünü kaybetti (12 galibiyet, 6 beraberlik). Tekke, bu performansıyla Trabzonspor'un başında 20 ve üzeri maçta görev yapan yerli teknik direktörler arasında en düşük mağlubiyet oranına (yüzde 14) sahip isim olarak öne çıktı.