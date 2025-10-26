Trabzonspor'un gözü zirvede!

Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında İkas Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, uzun aradan sonra ligde üst üste 4'üncü galibiyetini alarak puanını 23'e yükseltip zirve takibini sürdürdü. Gözünü zirveye diken Trabzonspor, yakaladığı seriyle lider Galatasaray maçı öncesi moral kazandı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda istikrarlı bir grafik yakalayan Trabzonspor, Süper Lig'deki son 4 maçını 2 ve üzeri gol atarak kazanmayı başardı. Bordo-mavili ekip toplamda 12 gol kaydettiği bu süreçle, Ekim-Aralık 2021 döneminin 5 maçlık periyodundan bu yana en uzun galibiyet serisini yakalamış oldu.
FATİH TEKKE'NİN TAKIMI ZİRVEDE İSTİKRARLI
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili ekibin başında çıktığı 21 Süper Lig karşılaşmasının yalnızca 3'ünü kaybetti (12 galibiyet, 6 beraberlik). Tekke, bu performansıyla Trabzonspor'un başında 20 ve üzeri maçta görev yapan yerli teknik direktörler arasında en düşük mağlubiyet oranına (yüzde 14) sahip isim olarak öne çıktı.