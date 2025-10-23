PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz paylaşımı

Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile oynanan maçın ardından milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, genç oyuncunun fotoğrafını aslan ve alkış emojileriyle birlikte paylaşarak destek mesajı verdi.

Galatasaray taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği bu paylaşım, "Barış Alper'e moral ve sahiplenme mesajı" olarak yorumlandı.

Bodo/Glimt karşılaşmasında oyundan çıkarken bazı taraftarlardan tepki gören Barış Alper Yılmaz'a, kulüpten gelen bu paylaşımın moral olduğu belirtildi.

OYUNCUSUNA DESTEK VERDİ

Okan Buruk, oyundan çıkarken ıslıkla tepki gören Barış Alper Yılmaz'a taraftarın sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Barış Alper'e küçük bir gruptan tepki geldiğini aktaran Buruk, "Çok küçük bir kesimden tepki geldi. Bunun olmaması gerek. O anda 3-0 öndeydik. Barış inanılmaz mücadele etti. Bizim için çok değerli, önemli bir oyuncu. Öndeyken bunu yaşamaya anlam vermek zor oluyor. Bunu yapan kitle büyük değil ama yapanların bunu düşünmesi gerekiyor. Barış bizim oyuncumuz. Oyuncularımız her şeylerini vererek mücadele ediyorlar. Bugün takım olarak çok iyi oynadık. Bunları yaşamak üzüyor. Ufak tefek şeyler oluyor. Onların da oyuncularımıza sahip çıkması, destek olması önemli. Biz taraftarımızla bir anlam kazanıyoruz. Başarıları yukarı çekmek için birlik olmamız ve her oyuncuya göstermemiz gerek." şeklinde görüş belirtti.

