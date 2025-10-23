PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’un ardından sahasında ikinci maçına çıkan Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederek hem üç puanı hem de ciddi bir kazancı hanesine yazdırdı. Peş peşe zaferlerle kasasını dolduran Sarı-Kırmızılılar'ın Devler Ligi'nde şu ana kadar ne kadar para kazandığı belli oldu.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un ardından sahasında ikinci maçına çıkan Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodø/Glimt'i 3-1 mağlup ederek hem üç puanı hem de ciddi bir kazancı hanesine yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyet sayesinde UEFA'dan 2.1 milyon euro galibiyet primi kazandı.



5 MİLYON EUROYU AŞTI

Yaklaşık 42 bin kombine sahibi bulunan Galatasaray'da, Bodo/Glimt maçı için 50 binden fazla taraftar RAMS Park tribünlerini doldurdu. Maç günü elde edilen bilet satışları, GS Store mağazalarındaki ciro ve UEFA galibiyet primi ile birlikte toplam gelirin 5 milyon euroyu geçtiği ifade edildi. Bu rakam, Türk Lirası karşılığında yaklaşık 250 milyon TL'ye denk geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında yer aldığı için geçtiğimiz ay 23 milyon euro gelir elde eden Galatasaray, Liverpool ve Bodø/Glimt karşılaşmalarından toplam 10 milyon euro daha kazanç sağladı.

Böylece sarı-kırmızılı ekibin Avrupa gelirleri toplamı 33 milyon euroya ulaştı.

Galatasaraylı yıldızlara dev övgü!Galatasaraylı yıldızlara dev övgü!
Galatasaraylı yıldızlara dev övgü!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı
Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek... Neler gündeme gelecek?
İdefix
Gazze Mahkemesi İstanbul'da! Gündem İsrail'in savaş suçları: Nihai karar Türkiye'ye alınacak
D&R
88 milyonluk vurgunun görüntüleri ortaya çıktı! Louvre Müzesi hırsızları işte böyle kaçtı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!
Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Anket açıklandı
MADDE MADDE YENİ VERGİ KANUNLARI: Emeklilikten SGK primlerine, MTV'den harçlara, kiradan tapuya kalem kalem değişiklikler
İstanbul'da "hanutçuluk" genelgesi! O esnafa ceza kesilecek
Almanya’yı birbirine katan tatbikat! Polis gerçek sandı askere ateş açtı
Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçını değerlendirdi
İsrail'de Batı Şeria'nın ilhakını öngören yasa tasarısı kabul edildi: Türkiye'den tepkiler peş peşe! ABD
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Savaş suçları ortaya çıkan İsrail ordusu hakikatin sesi A Haber'i hedef aldı!
Asgari ücrette 2026 mesaisi başladı! Yeni artış formülleri gündemde: Yüzde 30 zammı aşacak mı? İşte detaylar...
FETÖ'deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin 'Ali Heyet'inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan'ı ilk satan "Uzun Cevdet" oldu
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!