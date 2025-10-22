PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'un transferdeki hedefi Benja Cremaschi!

Trendyol Süper Lig’de yoluna emin adımlarla devam eden Trabzonspor, ocak ayı transfer dönemi için dünya futbolunun dikkatini çeken genç bir ismi gündemine aldı. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, Inter Miami’nin yıldızı ve Lionel Messi’nin takım arkadaşı Benjamin Cremaschi’yi listesine ekledi.

Milli arayı fırsata çeviren Trabzonspor teknik heyeti, ara transfer dönemi için geniş kapsamlı bir planlama yaptı. Teknik direktör Fatih Tekke, scout ekibiyle birlikte detaylı bir değerlendirme süreci yürütürken, listenin en dikkat çeken ismi Benjamin Cremaschi oldu.

Benjamin Cremaschi (AFP)

MESSI İLE OYNADI AVRUPA'YA GELDİ

2006 doğumlu ABD'li orta saha oyuncusu, Inter Miami'de Lionel Messi ile birlikte gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.
Bonservisi halen Amerikan ekibinde bulunan Cremaschi, sezon başında Serie B temsilcisi Parma'ya kiralanmıştı. Henüz yeni takımında süre alamayan 20 yaşındaki futbolcu, 1.80 boyunda ve hem merkez orta saha hem ofansif orta saha rollerinde görev yapabiliyor.

Cremaschi'nin Inter Miami ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç yıldız bugüne kadar kulüp formasıyla 107 maça çıkıp 8 gol ve 9 asist kaydetti. Parma'nın oyuncu için bir satın alma opsiyonu da mevcut.

Benjamin Cremaschi (AFP)

OCAK AYINDA GİRİŞİM BAŞLIYOR

Henüz resmi teklif yapılmamış olsa da Trabzonspor yönetiminin, ocak ayında ilk teması kurmaya hazırlandığı öğrenildi.
Bordo-mavili kulüp, genç ve potansiyelli oyunculara yatırım yapma stratejisi doğrultusunda Cremaschi transferinin büyük ses getireceğine inanıyor.

Benjamin Cremaschi (AFP)

FATİH TEKKE'DEN ÖZEL RAPOR

Teknik direktör Fatih Tekke'nin, Benjamin Cremaschi hakkında özel bir değerlendirme raporu hazırladığı belirtildi. Tekke'nin raporunda, genç yıldızın yüksek enerjisi, pas kabiliyeti ve mücadele gücünün Trabzonspor'un orta saha profiline tam anlamıyla uyduğu vurgulandı.

Benjamin Cremaschi (AFP)

5 MİLYON EUROLUK PİYASA DEĞERİ

Benjamin Cremaschi'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Trabzonspor'un, oyuncunun kariyerinin henüz başında olması nedeniyle bu transferi geleceğe yatırım olarak gördüğü ifade ediliyor.

