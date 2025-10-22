Milli arayı fırsata çeviren Trabzonspor teknik heyeti, ara transfer dönemi için geniş kapsamlı bir planlama yaptı. Teknik direktör Fatih Tekke, scout ekibiyle birlikte detaylı bir değerlendirme süreci yürütürken, listenin en dikkat çeken ismi Benjamin Cremaschi oldu.

Benjamin Cremaschi (AFP)

MESSI İLE OYNADI AVRUPA'YA GELDİ

2006 doğumlu ABD'li orta saha oyuncusu, Inter Miami'de Lionel Messi ile birlikte gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Bonservisi halen Amerikan ekibinde bulunan Cremaschi, sezon başında Serie B temsilcisi Parma'ya kiralanmıştı. Henüz yeni takımında süre alamayan 20 yaşındaki futbolcu, 1.80 boyunda ve hem merkez orta saha hem ofansif orta saha rollerinde görev yapabiliyor.

Cremaschi'nin Inter Miami ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç yıldız bugüne kadar kulüp formasıyla 107 maça çıkıp 8 gol ve 9 asist kaydetti. Parma'nın oyuncu için bir satın alma opsiyonu da mevcut.