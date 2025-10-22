Galatasaray yenilmezlik serisini 30'a çıkardı

Galatasaray, taraftarı önünde son olarak 2024-2025 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a mağlup olmuştu. O karşılaşmadan bu yana geçen süreçte Cimbom, kendi sahasında oynadığı 30 resmi maçta rakiplerine boyun eğmedi.
Bu periyotta sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2'şer mücadeleye çıktı. Toplamda 22 galibiyet ve 8 beraberlik alan Galatasaray, iç sahada taraftarıyla bütünleşerek adeta bir "kale" haline geldi.
BÜYÜK COŞKU
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında da hem hücumda hem savunmada dengeli bir oyun sergileyerek Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını pekiştirdi. RAMS Park tribünlerini dolduran binlerce taraftar, alınan galibiyetin ardından büyük bir coşku yaşarken, sarı-kırmızılı takım, seriyi her geçen gün daha da ileri taşımak amacında.
EN UZUN SERİLERDEN BİRİ
Cimbom, Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ederken, iç sahada ortaya koyduğu bu üstün performansla Türk futbol tarihinin en uzun yenilmezlik serilerinden birine imza atmayı sürdürüyor.