PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray yenilmezlik serisini 30'a çıkardı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i konuk eden Galatasaray, etkileyici bir performans sergileyerek rakibini 3-1’lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park’taki yenilmezlik serisini 30 maça yükseltti.

Giriş Tarihi:
Galatasaray yenilmezlik serisini 30'a çıkardı

Galatasaray, taraftarı önünde son olarak 2024-2025 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a mağlup olmuştu. O karşılaşmadan bu yana geçen süreçte Cimbom, kendi sahasında oynadığı 30 resmi maçta rakiplerine boyun eğmedi.

Bu periyotta sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2'şer mücadeleye çıktı. Toplamda 22 galibiyet ve 8 beraberlik alan Galatasaray, iç sahada taraftarıyla bütünleşerek adeta bir "kale" haline geldi.

Yunus Akgün (İHA)Yunus Akgün (İHA)

BÜYÜK COŞKU

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında da hem hücumda hem savunmada dengeli bir oyun sergileyerek Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını pekiştirdi. RAMS Park tribünlerini dolduran binlerce taraftar, alınan galibiyetin ardından büyük bir coşku yaşarken, sarı-kırmızılı takım, seriyi her geçen gün daha da ileri taşımak amacında.

Yunus Akgün (İHA)Yunus Akgün (İHA)

EN UZUN SERİLERDEN BİRİ

Cimbom, Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ederken, iç sahada ortaya koyduğu bu üstün performansla Türk futbol tarihinin en uzun yenilmezlik serilerinden birine imza atmayı sürdürüyor.

Cimbom evinde yine kral! Galatasaray - Bodo/Glimt: 3-1 | MAÇ SONUCUCimbom evinde yine kral! Galatasaray - Bodo/Glimt: 3-1 | MAÇ SONUCU
Cimbom evinde yine kral! Galatasaray - Bodo/Glimt: 3-1 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
FETÖ'deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin 'Ali Heyet'inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan'ı ilk satan "Uzun Cevdet" oldu
İdefix
Cimbom evinde yine kral! Galatasaray - Bodo/Glimt: 3-1 | MAÇ SONUCU
Sapkınlığa yine kalkan oldu! LGBT'nin "teminatı" Özgür Özel bu kez yargı paketine karşı çıktı: Sana ne!
Kartal'dan hayata dönüş! Konyaspor - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU
Hayvanlar suyu içmedi kuyuda cesedi çıktı! Hasret'in katili kim? 5 cinayetten hükümlü şüpheli yakalandı
PKK'dan "İmralı" provokasyonu! Kandil'deki "Ümit"siz vaka... Değişmeyen takoz kafa: Süreç bozulacaksa varsın bozulsun
Gazze'de Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
CHP Tekirdağ İl Kongresi karıştı! Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'dan olay sözler: Kovun beni! Namussuzsunuz
Başkan Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye mektubu şehit ailesine ulaştı! "Gurur duyuyorum"
Genç kadının zor anları kamerada! Taksim’de korku evine girdi başına gelmeyen kalmadı
Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler
Sarkozy’ye hapishanede ilk gecesinde ölüm tehditleri yağdı: “Her şeyi biliyoruz Sarko”
Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"