Galatasaray yenilmezlik serisini 30'a çıkardı

Galatasaray, taraftarı önünde son olarak 2024-2025 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a mağlup olmuştu. O karşılaşmadan bu yana geçen süreçte Cimbom, kendi sahasında oynadığı 30 resmi maçta rakiplerine boyun eğmedi.

Bu periyotta sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2'şer mücadeleye çıktı. Toplamda 22 galibiyet ve 8 beraberlik alan Galatasaray, iç sahada taraftarıyla bütünleşerek adeta bir "kale" haline geldi.