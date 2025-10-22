Galatasaray tribünlerinde Filistin'e detek!

Karşılaşma başlamadan önce kuzey tribününde yapılan koreografide, Filistin bayrağı renklerinde kartonlarla oluşturulan görselin ortasında İngilizce "Stop the genocide!" (Soykırımı durdurun!) yazısı yer aldı. Tribünlerde dalgalanan pankartlar ve dev yazılar, tüm stadyumda yankı buldu.
Galatasaray taraftarı, bir kez daha sadece futbol sahasında değil, insanlık değerlerinin savunulduğu alanlarda da sesini duyurdu. Taraftar grupları, sosyal medya hesaplarında da "Özgür Filistin" çağrılarını yinelerken, UEFA organizasyonunda dahi bu mesajı dünyaya duyurmayı başardı.
"ÖZGÜR FİLİSTİN" PANKARTI AÇILDI
Kuzey tribününde ayrıca İngilizce "Free Palestine" (Özgür Filistin) yazılı bir pankart da açıldı. Taraftarlar, maç boyunca Filistin bayraklarını tribünlerde dalgalandırarak, Gazze'de yaşananlara dikkat çekti. Koreografi, hem Türkiye'de hem uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı.