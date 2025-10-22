PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray tribünlerinde Filistin'e detek!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i konuk ederken, mücadele öncesinde tribünlerde anlamlı bir mesaj verildi. RAMS Park’ta gerçekleştirilen karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Filistin’e destek amacıyla dikkat çekici bir koreografi hazırladı.

Giriş Tarihi:
Karşılaşma başlamadan önce kuzey tribününde yapılan koreografide, Filistin bayrağı renklerinde kartonlarla oluşturulan görselin ortasında İngilizce "Stop the genocide!" (Soykırımı durdurun!) yazısı yer aldı. Tribünlerde dalgalanan pankartlar ve dev yazılar, tüm stadyumda yankı buldu.

Galatasaray tribünleri Filistin'e destek verdi (AA)Galatasaray tribünleri Filistin'e destek verdi (AA)

Galatasaray taraftarı, bir kez daha sadece futbol sahasında değil, insanlık değerlerinin savunulduğu alanlarda da sesini duyurdu. Taraftar grupları, sosyal medya hesaplarında da "Özgür Filistin" çağrılarını yinelerken, UEFA organizasyonunda dahi bu mesajı dünyaya duyurmayı başardı.

"ÖZGÜR FİLİSTİN" PANKARTI AÇILDI

Kuzey tribününde ayrıca İngilizce "Free Palestine" (Özgür Filistin) yazılı bir pankart da açıldı. Taraftarlar, maç boyunca Filistin bayraklarını tribünlerde dalgalandırarak, Gazze'de yaşananlara dikkat çekti. Koreografi, hem Türkiye'de hem uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı.

