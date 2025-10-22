PODCAST CANLI YAYIN

Benfica'da Mourinho krizi!

Fenerbahçe’den ayrılığının ardından Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho, “Kendi seviyeme döndüm” sözleriyle büyük iddia ortaya koymuştu. Ancak Portekizli teknik adam yönetimindeki Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaptı ve taraftarların sert tepkisini çekti.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından yollarını ayırdığı Jose Mourinho, kısa süre sonra Bruno Lage'nin yerine Portekiz ekibinin başına geçti. Göreve gelir gelmez "Artık kendi seviyeme, ait olduğum yere döndüm" sözleriyle büyük iddialar ortaya koymuştu.



DEVLER LİGİ'NDE 2'DE 0

Mourinho yönetimindeki Benfica, Devler Ligi'nde çıktığı iki maçta da puan alamadı. Takım, önce Chelsea'ye ardından Newcastle United'a mağlup oldu.

Mourinho öncesinde Karabağ'a kaybeden Benfica, Portekizli teknik adamla Avrupa arenasında da istediği sonuçları elde edemedi. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçı geride bırakan kırmızı-beyazlı ekip, sıfır puanla son sırada yer alıyor.

