Anderson Talisca (İHA)

CORINTHIANS VE BAHIA DEVREDE

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre, Talisca'nın hayalinin bir gün Corinthians forması giymek olduğu ifade edildi. Bununla birlikte Bahia'nın da yıldız futbolcuyu transfer etmek için devrede olduğu aktarıldı.