PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de Anderson Talisca krizi: Jose Mourinho sonrası işler değişti! Yıldız fubtolcudan yanıt geldi

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Anderson Talisca'nın Türkiye'de mutsuz olduğu ve ülkesine geri dönmek istediği öne sürüldü. Brezilya basını, Talisca için Corinthians ve Bahia iddialarını gündeme taşıdı. Sambacı futbolcu konu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'de Anderson Talisca krizi: Jose Mourinho sonrası işler değişti! Yıldız fubtolcudan yanıt geldi

Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca hakkında Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesinin son yılında olan Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılmak istediği ileri sürüldü.

Anderson Talisca (İHA)Anderson Talisca (İHA)

"TALISCA TÜRKİYE'DE MUTLU DEĞİL"
ESPN Brezilya'dan Bruno Andrade'nin haberine göre, Anderson Talisca Türkiye'de mutlu değil ve ülkesine geri dönmek istiyor. Haberde, tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'de kalmak istemediği ve bu konuda yönetime haber verdiği belirtildi.

Anderson Talisca (İHA)Anderson Talisca (İHA)

MOURINHO'NUN GİDİŞİ MORALİNİ BOZDU
Ayrıca, Talisca'nın Jose Mourinho'nun takımdan ayrılmasından memnun olmadığı da vurgulandı. Portekizli teknik adamın ayrılığı sonrasında yıldız futbolcunun motivasyonunun düştüğü ve takımda kendini yeterince mutlu hissetmediği iddia edildi.

Anderson Talisca (İHA)Anderson Talisca (İHA)

CORINTHIANS VE BAHIA DEVREDE
Brezilya basınında yer alan bilgilere göre, Talisca'nın hayalinin bir gün Corinthians forması giymek olduğu ifade edildi. Bununla birlikte Bahia'nın da yıldız futbolcuyu transfer etmek için devrede olduğu aktarıldı.

Anderson Talisca (İHA)Anderson Talisca (İHA)

SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Anderson Talisca, toplam 778 dakika sahada kaldı. Brezilyalı yıldız bu süreçte 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

CEVAP VERDİ

Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Yine yalan haberler çıkmaya başladı" diyerek cümlenin sonuna gülücük emojisi ekledi.

Fenerbahçeden TFFye ziyaretFenerbahçeden TFFye ziyaret
Fenerbahçe'den TFF'ye ziyaret

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İddianame çıktı, Özgür Özel zıvanadan çıktı! Rüşvet konuşulmasın diye sağa sola saldırdı: Başkan Erdoğan'a küstah tehdide AK Parti'den tepki
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze ilk durağı Kuveyt... Es Sabah ile görüştü: Kalıcı barış için iki devletli çözüm şart
İdefix
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
"Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza | Anne Yasemin Minguzzi fenalaştı | Savcılıktan itiraz
Galatasaray'a Fransa'dan 4 transfer! PSG'nin yıldızları listede
Türk Telekom
Trafikte makas atan ihtara uymayan yandı! Yüksek cezalar geliyor: Ne zaman yürürlüğe girecek?
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Beşiktaş yeni sayfa açmak istiyor! Konyaspor maçının 11'i belirlendi
İsrail Türkiye’nin rolünü kabul etmek zorunda kaldı! Başkan Erdoğan’ın hamlelerini hem siyonistler hem İngilizler yazdı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: PKK'nın tüm bileşenleri lağvolmalı! Terörsüz Türkiye uyarısı | İsrail yine soykırım peşinde | KKTC mesajı
Asgari ücret için 6 farklı oran masada: İlk adım atıldı kurul toplandı! Brüt ve net maaş ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Emekliye %10.16 kök zam hesabı: SSK-BAĞ-KUR'luya refah payı ve seyyanen artış masada! En düşük 18 bin 593 TL maaş...
Haddini aşmıştı! Başkan Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a tazminat davası
İBB'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor! Koç'un Divan'ından sonra AKFEN ve ASTAŞ... Hamdi Akın ve Vedat Aşçı ifadeye çağırıldı
İsrailliler 2 yıldır akın akın yurt dışına kaçıyor: Knesset raporu ortaya çıkardı
Oyunculuk anneden oğula... Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam’ın gizli yıldızı çıktı! Sibel Can'ın eski kayınvalidesi bakın kim
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü