Okan Buruk'tan Bodo Glimt maçı yorumu! "Her maçn hikayesi farklı"

"Her maçın, her takımın hikayesi farklı. Geçen sene Avrupa Ligi'nde sadece Tottenham'ı yenmedik, evimizde ilk üç maçı da kazandık. Rakibi önemsiyoruz. Liverpool maçı nasılsa, bu karşılaşma da öyle olacak. Bodo gibi takımları çok izlemedikleri için form durumunu bilmiyorlar. Bizim için Liverpool maçı kadar önemli karşılaşma olacak."

"Frankfurt'ta istediğimiz sonucu alamamıştık ama Liverpool maçıyla birlikte bu şampiyonada ne kadar iddialı ve ne kadar istekli olduğumuzu net bir şekilde gösterdik. Burada taraftarımızla birlikte oynadığımız oyun, konsantrasyonumuz, isteğimiz, maça odaklanmamız çok yüksekti. Yarın da aynı şekilde bunu sahaya yansıtmak ve tekrar bir galibiyet alıp 6 puana gelmek bizim için çok değerli olacak."

Okan Buruk (AA)

"ÇOK GÜÇLÜ BİR KADROYA SAHİBİZ"

"Şu anda çok güçlü bir kadroya sahibiz. Benim için de seçim yapmak çok zor. Çok zor kararlar veriyorum. Psikolojik olarak da bazen verdiğiniz kararlar sizi zorluyor. Çünkü her oyuncu oynamak istiyor. İlk 11 dışından sonradan oyuna alacağımız isimlerin de çok büyük önemi var."

"HER MAÇ ÖNEMLİ"

"Turu bu maçta geçmeyeceğiz ama Şampiyonlar Ligi'nde her maç önemli. 3 puan alırsak, avantaj olacak. Hiçbir şekilde bitmiyor. Yukarıya doğru gitme anlamında bu maçı görebiliriz."

"İLKAY ÖNEMLİ BİR FİGÜR OLDU"

"İlkay Gündoğan kısa sürede bize adapte oldu. Leroy Sane ile birlikte en çok maç oynayan oyuncularımızdan biri. Galatasaray'a gelmek için önemli çaba sarf etti. Tuttuğu takım bir kere... Burada olmak onun için çok farklı. Bu hayalini yaşıyor.

Çok önemli oyunculara ve karakterlere sahibiz. Onlar da İlkay'ı çok kısa sürede içlerine aldı. İlkay böylece kısa sürede bizim için önemli figür oldu. Sezona bizle başlamadı, hazır gelmedi ama oynadıkça performansı yukarı gitti. Burada olmasından dolayı çok mutluyuz."