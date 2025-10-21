İlkay Gündoğan'dan örnek davranış

Liverpool karşısında alınan zaferin ardından 34 yaşındaki yıldız futbolcu, elde ettiği primin 500 bin liralık kısmını Kemerburgaz Tesisleri personeline dağıttı. Bu jestiyle hem takım arkadaşlarının hem de kulüp çalışanlarının büyük takdirini kazandı.

"BÖYLE BİR ŞEYLE DAHA ÖNCE KARŞILAŞMADIK"

Kulüp personelinin, "Böyle bir şeyle daha önce karşılaşmadık" ifadeleriyle teşekkür ettiği Gündoğan, mütevazı tavrıyla da örnek bir liderlik sergiledi.

Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri haline gelen milli futbolcu, saha içinde oyun kurulumundaki rolüyle öne çıkarken, saha dışında da aidiyet duygusunu güçlendiren adımlar atıyor.

YARDIMLAŞMADA DUYARLI BİR İSİM

İlkay Gündoğan, yardımsever kişiliğiyle de tanınıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında bölgeye bir kamyon dolusu yardım malzemesi gönderen tecrübeli oyuncu, İngiltere'de forma giydiği dönemlerde de sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak destek vermişti.