Freiburg'un gollerini 2. dakikada Derry Scherhant ve 87. dakikada Vincenzo Grifo kaydetti. Eintracht Frankfurt'un golleri ise 18. ve 38. dakikalarda Jonathan Burkardt'tan geldi.

Frankfurt'ta Can Uzun, karşılaşmanın 65. dakikasında yerini Mario Götze'ye bıraktı. Freiburg'da ise Eren Dinkçi, 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Puanlar paylaşıldı

Bu sonuçla birlikte Freiburg 9 puana, Eintracht Frankfurt ise 10 puana yükseldi.

GELECEK HAFTA

Freiburg, deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaşacak.

Eintracht Frankfurt, sahasında St. Pauli'yi konuk edecek.