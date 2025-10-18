Süper Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 9. haftanın perdesi bugün Konyaspor-Kocaelispor maçı ile açılıyor. Konya'da oynanacak maç saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. İki takımda sahaya kazanmak için çıkacak.



1. LİG'DE 4 KARŞILAŞMA VAR

Van 1. Lig'in 9. haftasının açılış maçında 13.30'da Pendik'i konuk edecek. Aynı saatteki maçta Erzurum, Manisa'yı konuk olacak. 16.00'da Adana Demir evinde Sakarya ile ka-r şılaşırken, 19.00'da Hatay Çorum'u ağırlayacak.



Bolu'da Arslan dönemi

1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Ertuğrul Arslan ile anlaştı. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre Arslan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.