Maccabi Tel Aviv taraftarları Villa Park'a alınmayacak!

West Midlands Polisi, karşılaşmayı mevcut istihbarat ve geçmiş olaylar doğrultusunda "yüksek riskli" olarak sınıflandırdı. Maçların güvenlik sertifikalarını düzenleyen Safety Advisory Group (SAG), deplasman taraftarlarının stada alınmayacağına karar verdi ve bu durumu kulübe bildirdi.

Aston Villa'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz süreç boyunca Maccabi Tel Aviv ve yerel yetkililerle sürekli iletişim halinde. Maça katılacak taraftarların ve bölge sakinlerinin güvenliği, alınan her kararın merkezinde yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

UEFA'DAN AÇIKLAMA: "SORUMLULUK YEREL MAKAMLARDA"

UEFA ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maçların oynandığı ülkedeki yetkili yerel makamlar güvenlikten sorumludur. Bu tür kararlar, her maç için ayrı ayrı yapılan kapsamlı risk değerlendirmelerine dayanılarak alınır." ifadelerine yer verdi.

TEPKİLER VE DESTEKLER

Karar sonrasında Filistin Dayanışma Kampanyası, X hesabından "Aston Villa-Maccabi Tel Aviv maçını iptal edin. İsrail takımları, soykırım ve apartheid uygularken uluslararası turnuvalarda oynamamalı." mesajını paylaştı.

Benzer bir açıklama yapan Game Over Israel organizasyonu ise, "Futbolun soykırım propagandasına dönüştürülmesine dair kapsamlı kanıtlar topladık. İsrail'in küresel spordaki yeri savunulamaz." ifadelerini kullandı.

Birmingham Bağımsız Milletvekili Ayoub Khan, "Bu kadar gerginlik ve belirsizlik varken radikal önlemler alınması doğruydu." derken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer karara şu sözlerle tepki gösterdi: "Bu yanlış bir karar. Sokaklarımızda antisemitizme izin vermeyeceğiz. Polislerin görevi, tüm futbolseverlerin şiddet korkusu olmadan maç izleyebilmesini sağlamaktır."

MACCABİ TEL AVİV TARAFTARLARININ SİCİLİ KABARIK

Maccabi Tel Aviv taraftarları geçen sezon Ajax deplasmanında olay çıkarmış, Filistin bayrağını yakmış, araçlara zarar vermiş ve çıkan olaylarda 62 kişi gözaltına alınmış, 5 kişi hastaneye kaldırılmıştı.