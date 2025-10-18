PODCAST CANLI YAYIN

Maviler'den farklı zafer! Nottingham Forest - Chelsea: 0-3 | MAÇ SONUCU

Premier Lig’in 8. haftasında Chelsea, deplasmanda Nottingham Forest’a konuk oldu. City Ground’da oynanan mücadeleyi Londra ekibi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

Giriş Tarihi:
Maviler'den farklı zafer! Nottingham Forest - Chelsea: 0-3 | MAÇ SONUCU

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Chelsea, ikinci yarının başında oyuna ağırlığını koydu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Josh Acheampong, 52. dakikada Pedro Neto ve 84. dakikada Reece James kaydetti.

GUSTO OYUNDAN ATILDI

Chelsea'de Malo Gusto, 88. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ancak bu durum skorun değişmesine engel olamadı.

FOREST GALİBİYETİ UNUTTU

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest'ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Ligde son haftalarda kötü bir performans sergileyen kırmızı-beyazlılar, düşüşünü sürdürdü.
Chelsea ise aldığı bu net galibiyetle puanını 14'e yükselterek üst sıralara doğru tırmanışını sürdürdü.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea, sahasında Sunderland'i konuk edecek. Nottingham Forest ise deplasmanda Bournemouth karşısında galibiyet arayacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Özgür Özel bu kez Amsterdam'da "PES" dedirtti! Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
İsrail'in kabusu Türk gücü! Siyonist gazete yazdı: Tel Aviv Ankara’nın rolünü engellemeye çalıştı
İdefix
Beşiktaş - Gençlerbirliği | CANLI
Gazze’de boş mezar bile kalmadı İsrail hala saldırıya devam ediyor
Mahkemeden CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne 'durdurma' talebi! YSK kararını açıkladı
Rizespor - Trabzonspor | CANLI
Fenerbahçe'de "Yüksek" gerilim! Aziz Yıldırım Ali Koç'a yüklendi: Söyleyen şerefsizdir | Yanağından makas aldı: Beni unut | Kulübün borcu belli oldu
Putin’in 5 bin kilometrelik Macaristan yolu! AB hava sahası kapalı: Hazar’dan Akdeniz’e Akdeniz’den Adriyatik’e
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Aile bizim en güçlü kalemiz
Kara para baronlarına savaş açıldı! Can Holding, SBK Laleli dövizcileri... Operasyon üstüne operasyon
İkinci zirve öncesi Putin-Trump Tüneli bombası! Zelenskiy’i rahatsız eden Rus önerisi: Beyaz Saray’da kahkaha tufanı
KKTC’de kritik seçim yarın! İki devletli çözüm mü federasyon mu? Türkiye ile ilişkiler belirleyici olacak
Analiz raporu TAKVİM'de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka...
Öğretmen Mevlüt Külcü'nün ölümüne neden olmuştu! Şok görüntüler: Hızının 229 kilometre olduğu ortaya çıktı
CHP İzmir İl Kongresi'nde tek aday Çağatay Güç kürsüde bayıldı!
Ocak zammı şekilleniyor! Memur ve emekliye yüzde 19, SSK ve BAĞ-KUR'lulara yüzde 13 artış sinyali...
ASKİ'ye tepkiler büyüyor: 4 ay sayacı okunmayan vatandaşa 11 bin liralık ceza gibi fatura kestiler
Yeni vergi düzenlemesinde neler var? Kira gelirine düzenleme... Kuyumcuya galeriye harç
Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i