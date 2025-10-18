İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Chelsea, ikinci yarının başında oyuna ağırlığını koydu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Josh Acheampong, 52. dakikada Pedro Neto ve 84. dakikada Reece James kaydetti.

GUSTO OYUNDAN ATILDI

Chelsea'de Malo Gusto, 88. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ancak bu durum skorun değişmesine engel olamadı.

FOREST GALİBİYETİ UNUTTU

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest'ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Ligde son haftalarda kötü bir performans sergileyen kırmızı-beyazlılar, düşüşünü sürdürdü.

Chelsea ise aldığı bu net galibiyetle puanını 14'e yükselterek üst sıralara doğru tırmanışını sürdürdü.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea, sahasında Sunderland'i konuk edecek. Nottingham Forest ise deplasmanda Bournemouth karşısında galibiyet arayacak.