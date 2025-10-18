PODCAST CANLI YAYIN

Katalanlar El Classico öncesi moral buldu

İspanya La Liga’nın 9. haftasında Barcelona, sahasında Girona’yı 2-1 mağlup etti. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle galibiyete uzandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Pedri ve 90+3. dakikada Ronald Araujo kaydetti. Girona'nın tek golü ise 20. dakikada Axel Witsel'den geldi.

Karşılaşmada Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 22'ye yükseltti, Girona ise 6 puanda kaldı.

La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, El Clasico'da deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak. Girona ise sahasında Real Oviedo'yu konuk edecek.

