Fenerbahçe'de "Yüksek" gerilim! Aziz Yıldırım Ali Koç'a yüklendi: Söyleyen şerefsizdir | Kulübün borcu belli oldu

ALİ KOÇ: KÖSTEK DEĞİL DESTEK OLACAĞIZ

Topantıda konuşan eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Biz şampiyon yapamadık diye bizden sonra gelenler şampiyon yapmasın hal, tavır, söylem, duruş içinde olmayacağımızın teminatını hepinizin önünde vermek istiyorum. Bu mantalitede olan Fenerbahçelilerin kim olursa olsun Fenerbahçeliliğin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Biz köstek değil sadece ve sadece destek olacağımızı burada açık yüreklilikle belirtmek istiyorum. Çünkü günün sonunda kazananlar yönetimler değil Fenerbahçe'dir." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

AZİZ YILDIRIM'DAN OLAY SÖZLER: SÖYLEYEN ŞEREFSİZDİR

Koç'un ardından konuşan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sert ifadeler kullandı.