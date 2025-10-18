PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de "Yüksek" gerilim! Aziz Yıldırım Ali Koç'a yüklendi: Söyleyen şerefsizdir | Kulübün borcu belli oldu

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısı gergin anlara sahne oldu. Kulübün toplam borcunun 395 milyon euroya ulaştığının açıklandığı toplantıda, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında dikkat çeken bir atışma yaşandı. Ali Koç, "Fenerbahçe için köstek değil destek olacağız" mesajı verirken, Aziz Yıldırım ise “Ben Fenerbahçe kötü olsun dediysem şerefsizim, bunu söyleyen de şerefsizdir" sözleriyle salonda tansiyonu yükseltti.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlendi.

Toplantıya kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

31 Ağustos 2025 itibarıyla Fenerbahçe'nin toplam borcu 395 Milyon Euro olarak açıklandı.

ALİ KOÇ: KÖSTEK DEĞİL DESTEK OLACAĞIZ
Topantıda konuşan eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Biz şampiyon yapamadık diye bizden sonra gelenler şampiyon yapmasın hal, tavır, söylem, duruş içinde olmayacağımızın teminatını hepinizin önünde vermek istiyorum. Bu mantalitede olan Fenerbahçelilerin kim olursa olsun Fenerbahçeliliğin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Biz köstek değil sadece ve sadece destek olacağımızı burada açık yüreklilikle belirtmek istiyorum. Çünkü günün sonunda kazananlar yönetimler değil Fenerbahçe'dir." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve eski Fenerbahçe Başkanı Ali KoçFenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

AZİZ YILDIRIM'DAN OLAY SÖZLER: SÖYLEYEN ŞEREFSİZDİR

Koç'un ardından konuşan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sert ifadeler kullandı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz YıldırımEski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım

Yıldırım, "Ali Bey konuştu. Çok iyi konuştun Ali. Hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışarıya vuruyorsun. Vurma. Yanlış yapıyorsun. Ben hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun dediysem, arkadaşlarım da bunu söylediyse şerefsizim. Bunu bizim aleyhimize söyleyen de şerefsizdir. Biz hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik." ifadelerini kullandı.

Detaylar gelecek...

