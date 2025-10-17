Beşiktaş'ta 2 transfer kararı!

Siyah-beyazlılar, sezon başı kadroya katılan Jurasek'in performansından memnun değil. Bir diğer yeni transfer Rıdvan Yılmaz da henüz istenilen forma ulaşamadı. Kartal'ın bu bölge için liste başına koyduğu isim Souffian El Karouani. Beşiktaş, Faslı sol bek için Utrecht ile masaya oturma kararı aldı. Hollanda ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 24 yaşındaki savunmacı, kulübüyle yeni kontratta anlaşamadı. Beşiktaş, uygun bir bedelle transferi bitirmek istiyor.





SOL KANATTA FAVORİ İSİM



Sol açıkta ise favori isim Armand Lauriente. Siyah-beyazlılar, daha önce de gündemde olan Fransız kanat oyuncusu için bir kez daha Sassuolo'nun kapısını çalacak.



İtalyan ekibi, 27 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro bonservis istiyor. Yönetim, bu rakamı aşağı çekebilmek için kıran kırana pazarlık yapacak. Lauriente'nin Beşiktaş'ta oynamak istemesi siyah-beyazlıların elini güçlendiriyor.