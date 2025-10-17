PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta 2 transfer kararı!

Beşiktaş, ara transfere odaklanmış durumda. Yönetim, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda sol kanada hem defansif hem de ofansif anlamda takviye yapmayı planlıyor.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta 2 transfer kararı!

Siyah-beyazlılar, sezon başı kadroya katılan Jurasek'in performansından memnun değil. Bir diğer yeni transfer Rıdvan Yılmaz da henüz istenilen forma ulaşamadı. Kartal'ın bu bölge için liste başına koyduğu isim Souffian El Karouani.

Beşiktaş, Faslı sol bek için Utrecht ile masaya oturma kararı aldı.

Hollanda ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 24 yaşındaki savunmacı, kulübüyle yeni kontratta anlaşamadı. Beşiktaş, uygun bir bedelle transferi bitirmek istiyor.



SOL KANATTA FAVORİ İSİM

Sol açıkta ise favori isim Armand Lauriente. Siyah-beyazlılar, daha önce de gündemde olan Fransız kanat oyuncusu için bir kez daha Sassuolo'nun kapısını çalacak.

İtalyan ekibi, 27 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro bonservis istiyor. Yönetim, bu rakamı aşağı çekebilmek için kıran kırana pazarlık yapacak. Lauriente'nin Beşiktaş'ta oynamak istemesi siyah-beyazlıların elini güçlendiriyor.

Beşiktaşta yönetim ve teknik heyet transfer için masadaBeşiktaşta yönetim ve teknik heyet transfer için masada
Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet transfer için masada

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
Bakan Yerlikaya açıkladı: 6 ülkeden 15 suçlu Türkiye'ye getirildi!
CANLI ANLATIM | Refah Sınır Kapısı ne zaman açılacak? Hamas'tan esir açıklaması: Gecikmeden İsrail sorumlu
Çalışmadan emeklilik imkanı artık hayal değil! Aylık yolu açılıyor... İşte detaylar!
Bugün hava nasıl olacak? 17 Ekim MGM’den kritik uyarı: Yağmur, pus ve sis etkisini gösterecek
Trump Putin'i aradı! Alaska'dan sonra yeni zirve Macaristan'da mı? Viktor Orban'dan açıklama
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
CANLI ANLATIM | İsrail Lübnan'da 5 şehri bombalıyor!
Fenerbahçe'de kondisyon bilmecesi hala çözülemedi!
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: 35 yıllık ayakkabıcı ayak numarası sorusunda dondu kaldı!
Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet transfer için masada
Türkiye'de 5G dönemi başlıyor: Mobil internet hızı 10 kat artacak | İşte 10 soruda 5G hakkında merak edilenler
Ankara yükseldi Atina karıştı: “Erdoğan garantör biz dekor olduk"
Domenico Tedesco transferde eski yıldızını Fenerbahçe'ye istedi!
Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? "Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı"
ABD-İsrail-İran savaşı yeniden mi başlıyor? Trump Knesset’te B-2’lerle tehdit etti | Tahran-Moskova-Pekin hattında dikkat çeken sevkiyat
Muharrem İnce'nin algısı boşa düştü! "Çöpten yiyecek toplayan adam" gerçeği ne çıktı
Unutulduğunu düşünmüştü... Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun o sözleri yürekleri sızlattı
O artık minnoş Arda değil koskocaman bir genç! Aliye’nin çocuk yıldızı Ayberk Koçar’ın son hali şaşırttı