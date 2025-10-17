PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet transfer için masada

Sergen Yalçın’ın, Adalı ile yaptığı görüşmede 4 bölgeye takviye istediği öğrenildi. Orta saha için önceliğini Raskin ve Lerma’dan yana kullanan Yalçın’ın, hızlı hareket edilmesini istediği bilgisi paylaşıldı

Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet transfer için masada

Devre arası öncesi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Sergen Yalçın'ın, yönetimle yaptığı toplantıda kadroya 4 bölge için takviye talebinde bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, tecrübeli teknik adam ocak ayında stoper, sol bek, merkez orta saha ve sol kanat bölgelerine transfer yapılmasını istiyor. Yalçın'ın bu taleplerini kulüp başkanı Serdal Adalı ile gerçekleştirdiği görüşmede ilettiği kaydedildi.

Özellikle orta saha bölgesine yapılacak transfer konusunda ısrarcı olduğu belirtilen Yalçın'ın, bu bölge için 2 ismi öncelik sırasına aldığı öğrenildi. Bu oyunculardan ilki, İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen 24 yaşındaki Belçikalı merkez orta saha oyuncusu Nicolas Raskin.

Raskin (Takvim.com.tr)Raskin (Takvim.com.tr)
Genç futbolcunun piyasa değerinin 12 milyon euro olduğu ve kulübüyle olan sözleşmesinin 2027 yılına kadar sürdüğü bildirildi. Yalçın'ın diğer alternatifi ise Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta görev yapan 30 yaşındaki Kolombiyalı ön libero Jefferson Lerma. Lerma'nın piyasa değerinin 10 milyon euro olduğu, mevcut sözleşmesinin ise 2026 yılına kadar devam ettiği ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin, teknik heyetin talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına şimdiden başladığı ve listedeki oyuncularla ilgili temasların kısa süre içerisinde hızlanacağı öne sürüldü.

