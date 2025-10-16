PODCAST CANLI YAYIN

Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, başkan Sadettin Saran'ın sözlerine cevap verdi. Jose Mourinho, Sadettin Saran'ın açıklamalarıyla ilgili olarak, "Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum." cevabını verdi. Mourinho konuya ilişkin başka bir açıklama yapmadı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Saran'ın konuşmasının en dikkat çekici bölümlerinden biri Jose Mourinho ile ilgili konuştuğu kısımdı.

Başkan Sadettin Saran'ın basın toplantısındaki "Portekiz'de çok kötü bir kamp dönemi yaşanmış. Günde bir antrenman yapılmış. Olacak iş değil" sözleri gündem olmuştu. Jose Mourinho'ya Saran'ın sözleri sorulurken deneyimli çalıştırıcı tek cümlelik bir cevap verdi.



Sabah'ta yer alan habere göre, Jose Mourinho, Sadettin Saran'ın açıklamalarıyla ilgili olarak, "Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum." cevabını verdi. Mourinho konuya ilişkin başka bir açıklama yapmadı.

