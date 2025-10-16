Beşiktaş'tan Gabriel Paulista kararı!





AYRILIK KARARI



Siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoper ile yollarını ayırmayı planlıyor. Brezilyalı kulüplerin Paulista'nın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Maddi durumda anlaşma sağlanması halinde deneyimli stoper ile devre arasında vedalaşılması planlanıyor.



Beşiktaş formasıyla 36 maça çıkan Paulista, 1 gol-3 asistlik performans sergiledi.