PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'tan Gabriel Paulista kararı!

Beşiktaş, 34 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile yollarını ayırmak istiyor. Beşiktaş formasıyla 36 maça çıkan Paulista, 1 gol-3 asistlik performans sergiledi.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'tan Gabriel Paulista kararı!
Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista, teknik direktör Sergen Yalçın döneminde gözden düştü. Deneyimli stoper, söz konusu dönemde formasını Tiago Djalo'ya kaptırdı.

YEDEK KULÜBESİNE ÇEKİLDİ

Siyah-beyazlı ekipte son olarak Göztepe'ye deplasmanda 3-0 mağlup olunan karşılaşmada forma giyen yıldız isim, sonraki Kayserispor, Kocaelispor ve Galatasaray derbilerinde yedek kulübesinde oturdu.

Deneyimli teknik adamın söz konusu üç maçta görev verdiği isimler performanslarıyla herkesi memnun etti.



AYRILIK KARARI

Siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoper ile yollarını ayırmayı planlıyor. Brezilyalı kulüplerin Paulista'nın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Maddi durumda anlaşma sağlanması halinde deneyimli stoper ile devre arasında vedalaşılması planlanıyor.

Beşiktaş formasıyla 36 maça çıkan Paulista, 1 gol-3 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaşta Rafa Silva fırtınası!Beşiktaşta Rafa Silva fırtınası!
Beşiktaş'ta Rafa Silva fırtınası!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!
Türk askeri Gazze'ye hangi şartla gider? Mehmetçik olmadan huzur zayıf ihtimal
Türk Telekom
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekli maaş sistemi, ikramiye zammı, 7.200 prim indirimi, esnek çalışma... İşte 8 maddede reform paketi
İsrail ateşkesten sonra iş birlikçilerini Gazze’ye saldı: Filistinli gazeteciyi de onlar öldürdü | Hamas infaza başladı
Başkan Erdoğan'dan nadir toprak elementi açıklaması! "Herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir"
Memur ve emekliye yeni maaş kapıda... Fark ne olacak? Ek ödemelerde yükselecek mi? İşte detaylar...
İsrail tarafından işkencelere maruz kalan Filistinli esirler yaşadıklarını anlattı! Lahey İsrail'i çağırıyor
Meteoroloji'den İstanbul ve 15 ile sağanak ve pus alarmı: Polar vortex etkisi tam gaz geliyor! Hafta sonuna dikkat
Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var! 2 kişi gözaltına alındı | Kaza anı kamerada
CANLI ANLATIM | Takas yapıldı Refah kapısı açılmadı | İsrail ateşkesi bozma peşinde: Gazze'ye saldırılar devam ediyor
CANLI ANLATIM | Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Kremlin'de Putin ile görüştü: Gündem Esad'ın iadesi
Kandil 2 ileri 1 geri! "Suriye çıkışı" Duran Kalkan'ı rahatsız etti: Başkan Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi hedef aldı | Kıbrıs tehdidi
ABD Başkanı Trump’tan savaş ilanı: “Çin’le ticaret savaşındayız"
SSK BAĞ-KUR'luya 32 bin TL ek ödeme: Ocak zammı öncesi emekli promosyonunda yeni eşik aşıldı! Hangi banka ne veriyor?
5G ihalesinde büyük gün geldi! Bakan Uraloğlu: Kamuya en az 2,1 milyar dolar gelir bekliyoruz
CHP'nin Malatya kongresinde kavga: Devreye çevik kuvvet girdi
Yolsuzluk davasına çıkacaktı: Netanyahu hastalık bahanesiyle mahkemeden kaçtı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Saran'dan flaş açıklama
Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!