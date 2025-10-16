Beşiktaş'tan Gabriel Paulista kararı!

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista, teknik direktör Sergen Yalçın döneminde gözden düştü. Deneyimli stoper, söz konusu dönemde formasını Tiago Djalo'ya kaptırdı.
YEDEK KULÜBESİNE ÇEKİLDİ
Siyah-beyazlı ekipte son olarak Göztepe'ye deplasmanda 3-0 mağlup olunan karşılaşmada forma giyen yıldız isim, sonraki Kayserispor, Kocaelispor ve Galatasaray derbilerinde yedek kulübesinde oturdu.
Deneyimli teknik adamın söz konusu üç maçta görev verdiği isimler performanslarıyla herkesi memnun etti.
AYRILIK KARARI
Siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoper ile yollarını ayırmayı planlıyor. Brezilyalı kulüplerin Paulista'nın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Maddi durumda anlaşma sağlanması halinde deneyimli stoper ile devre arasında vedalaşılması planlanıyor.
Beşiktaş formasıyla 36 maça çıkan Paulista, 1 gol-3 asistlik performans sergiledi.