Bayern Münih'te Kim Min Jae gelişmesi!

Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae, takımdan ayrılmayı düşünmüyor.



KENDİSİNİ RAHAT HİSSEDİYOR



Bild'de yer alan habere göre, transfer haberlerine rağmen Güney Koreli savunma oyuncusu, Bayern Münih'te kendisini hala rahat hissediyor.



KULÜP DE MEMNUN



Bayern Münih'te kulüp içinde de 28 yaşındaki futbolcunun tutum ve bağlılığından memnun olunduğu ve ocak ayındaki ara transfer döneminde bir ayrılık beklenmediği kaydedildi.



Deneyimli savunma oyuncusu ile ilgili son olarak Milan ve Juventus'un adı gündeme gelmişti.