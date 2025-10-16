PODCAST CANLI YAYIN

Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae, Alman ekibinde kendisini hala rahat hissediyor. Alman ekibi de 28 yaşındaki futbolcudan memnun. Kim Min Jae'nin, transfer haberlerine rağmen devre arasında takımdan ayrılması beklenmiyor.

Bayern Münih'te Kim Min Jae gelişmesi!

Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae, takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

KENDİSİNİ RAHAT HİSSEDİYOR

Bild'de yer alan habere göre, transfer haberlerine rağmen Güney Koreli savunma oyuncusu, Bayern Münih'te kendisini hala rahat hissediyor.

KULÜP DE MEMNUN

Bayern Münih'te kulüp içinde de 28 yaşındaki futbolcunun tutum ve bağlılığından memnun olunduğu ve ocak ayındaki ara transfer döneminde bir ayrılık beklenmediği kaydedildi.

Deneyimli savunma oyuncusu ile ilgili son olarak Milan ve Juventus'un adı gündeme gelmişti.

