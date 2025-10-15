PODCAST CANLI YAYIN

Vaclav Cerny ilk 5'e girdi!

2026 Avrupa Elemeleri'nde en çok gol fırsatı yaratanlar listesinde Martin Odegaard zirvede yer alırken Beşiktaş'ın Çek yıldızı Vaclav Cerny'i dördüncü sırada yer aldı.

Giriş Tarihi:
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde En Çok Gol Fırsatı Yaratan Futbolcular açıklandı.

LİSTENİN ZİRVESİNDE ODEGAARD

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde en çok gol fırsatı yaratan futbolcular listesi belli oldu. Listenin zirvesinde Norveçli yıldız Martin Odegaard yer aldı.

Arsenal forması giyen Ødegaard, elemeler boyunca 25 gol pozisyonu üreterek ilk sırada yer aldı. Onu Gallerli Sorba Thomas ve İtalyan orta saha oyuncusu Sandro Tonali, 23'er gol fırsatıyla takip etti.

CERNY DÖRDÜNCÜ SIRADA

Çekya formasıyla dikkat çeken Vaclav Cerny, 21 gol pozisyonu ile listenin dördüncü basamağında kendine yer buldu. Aynı sayıda gol fırsatı yaratan Kevin De Bruyne ise Beşinci sırada yer aldı.

Listenin devamında Memphis Depay (19), Ivan Perisic (18), Manor Solomon (18), Gvidas Gineitis (18) ve Michael Olise (17) ilk 10'da yer alan diğer isimler oldu.
Beşiktaş'tan Lerma için ikinci hamle!

