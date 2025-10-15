Vaclav Cerny ilk 5'e girdi!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde En Çok Gol Fırsatı Yaratan Futbolcular açıklandı.



LİSTENİN ZİRVESİNDE ODEGAARD



2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde en çok gol fırsatı yaratan futbolcular listesi belli oldu. Listenin zirvesinde Norveçli yıldız Martin Odegaard yer aldı.



Arsenal forması giyen Ødegaard, elemeler boyunca 25 gol pozisyonu üreterek ilk sırada yer aldı. Onu Gallerli Sorba Thomas ve İtalyan orta saha oyuncusu Sandro Tonali, 23'er gol fırsatıyla takip etti.