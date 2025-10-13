PODCAST CANLI YAYIN

Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi

Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Orhan Ak ile anlaşma sağladı. Selçuk Şahin ile yollarını ayırmasının ardından Emre Belözoğlu ile de görüşen Eyüpspor, teknik direktör konusunda tercihini Emre Belözoğlu'nun eski yardımcısı Orhan Ak'tan yana kullandı.

Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni teknik direktörünü buldu.

Selçuk Şahin ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, Şahin'in ardından Orhan Ak ile anlaşma sağladı.

EYÜP'TEN RESMİ AÇIKLAMA

Eyüpspor, Orhan Ak ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, "ikas Eyüpspor'umuz, Teknik direktör Orhan Ak ile prensipte 3 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

TERCİH ORHAN AK

Selçuk Şahin ile yollarını ayırmasının ardından Emre Belözoğlu ile de görüşen Eyüpspor, teknik direktör konusunda tercihini Emre Belözoğlu'nun eski yardımcısı Orhan Ak'tan yana kullandı.

