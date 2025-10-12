Son dakika! A Milli Takım'da şok: Berke Özer kampı terk etti | Yerine Muhammed Şengezer davet edildi

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım kalecilerinden Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir." denildi. Özer'in yerine kadroya RAMS Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım kalecilerinden Berke Özer'in izinsiz olarak kamptan ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.

Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Milli Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Milli Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.

Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir.

Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

