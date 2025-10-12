Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray iddialarına yanıt!

Yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan yıldız futbolcu, çıkan haberleri kesin bir dille yalanlayarak: "Hiçbir şey olmadı. Her zaman bir Inter oyuncusuydum. Bu yüzden devam etmekten mutluyum ve kulübüm için her şeyi yapıyorum. Çünkü tekrar ediyorum, ben bir Inter oyuncusuyum. Benim için hiçbir şey değişmedi. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu (DHA)

100. MAÇINA ÇIKTI

Bulgaristan karşısında 100. kez A Milli formayı giyen Hakan Çalhanoğlu, bu özel maçta performansıyla da alkış topladı. Orta sahadaki liderliği, oyun zekâsı ve attığı iki kilit pasla takımın hücum temposunu yönlendiren kaptan, Kenan Yıldız ve Arda Güler gibi genç oyunculara saha içinde de rehberlik etti.

Montella'nın sisteminde merkezde hem oyun kurucu hem savunma dengeleyicisi rolünü üstlenen Hakan, 100. maçında da klasını bir kez daha gösterdi.