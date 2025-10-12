PODCAST CANLI YAYIN

Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray iddialarına yanıt!

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup ettiği tarihi gecede iki asistle yıldızlaşan kaptan Hakan Çalhanoğlu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarla hem futbolseverleri hem de transfer gündemini yakından ilgilendiren iddiaları net bir şekilde yanıtladı.

Giriş Tarihi:
Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray iddialarına yanıt!

Vasil Levski Ulusal Stadı'nda 100. kez A Milli formayı giyerek Türk futbol tarihine geçen Hakan Çalhanoğlu, maç sonrası İtalyan basınından Sport Mediaset'e konuştu.

Yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan yıldız futbolcu, çıkan haberleri kesin bir dille yalanlayarak: "Hiçbir şey olmadı. Her zaman bir Inter oyuncusuydum. Bu yüzden devam etmekten mutluyum ve kulübüm için her şeyi yapıyorum. Çünkü tekrar ediyorum, ben bir Inter oyuncusuyum. Benim için hiçbir şey değişmedi. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu (DHA)Hakan Çalhanoğlu (DHA)

100. MAÇINA ÇIKTI

Bulgaristan karşısında 100. kez A Milli formayı giyen Hakan Çalhanoğlu, bu özel maçta performansıyla da alkış topladı. Orta sahadaki liderliği, oyun zekâsı ve attığı iki kilit pasla takımın hücum temposunu yönlendiren kaptan, Kenan Yıldız ve Arda Güler gibi genç oyunculara saha içinde de rehberlik etti.

Montella'nın sisteminde merkezde hem oyun kurucu hem savunma dengeleyicisi rolünü üstlenen Hakan, 100. maçında da klasını bir kez daha gösterdi.

Hakan Çalhanoğlu (AA)Hakan Çalhanoğlu (AA)

KENAN YILDIZ YORUMU: "ALTIN TOP'U O KAZANABİLİR"

Maç sonrası genç yıldız Kenan Yıldız hakkında da konuşan Hakan, hem övgü dolu sözler sarf ederek; "Altın Top mu? Ben kazanamam ama Kenan kazanabilir, o kazanabilir." dedi.

Hakan Çalhanoğlu (AA)Hakan Çalhanoğlu (AA)

INTER'DE SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter formasıyla gösterdiği istikrar da dikkat çekti. Bu sezon İtalyan ekibiyle Serie A'da sergilediği yüksek performansla övgü toplayan milli yıldız, hem savunmada hem hücumda takımın kilit ismi olmaya devam ediyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Deniz üzerine 3. havalimanını Trabzon'a yapacağız! İsrail'e uyarı muhalefete sert tepki...
Ankara'da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada | Bakan Fidan'dan toplantı sonrası açıklama: Ana gündem toprak bütünlüğü
CANLI ANLATIM | JD Vance: Esir takası an meselesi! İsrail takas öncesi Filistinli tutuklu ailelerin evine baskın düzenledi | Gazze'ye ilk yardım tırları giriyor
YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'den bölücülük: "Merkezi olmayan Suriye istiyoruz" | İki farklı Türkiye açıklaması
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 2. Lig'in yıldızı listede
Gazze’de aylar sonra bir ilk! Halk pazar yerinde Hamas sivillerin arasında
Son dakika! Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine katılacak
Siyonistlerin Arz-ı Mev'ud yalanına karşı tarihi gerçekler: Türkler Filistin'i 8 asır yönetti!
KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji'den 24 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu
CHP'li ABB'deki konser vurgununda yazışmalar ortaya çıktı! Bütçeye Mansur Yavaş onay verdi
Beyoğlu'nda mahsur kalan kişi Portekizli çıktı! O tünele niçin girdiği öğrenildi
İsrail’den esir takası öncesi Filistinlilere işkence! Hapishanelerdeki zulüm ortaya çıktı
Yılın magazin bombası! Aşkları ortaya çıkmıştı: Bu kez teknede yakalandılar
Evi pislik içinde kalan adamdan Mansur’a sert tepki: Konser yapma, yaşanacak yer yap!
İsrail’den Yahya Sinwar iddiası: 2 yıl sonra “Aksa Tufanı talimatını bulduk” dediler
Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma yaşandı
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı! Çocukları o geceyi anlattı | Evde gizli geçit var mı?
İş arayanlara maaş devletten! Kime ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?
Spor yazarları Türkiye'nin 6-1'lik Bulgaristan zaferini değerlendirdi! Farkı getiren kramponlar
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!