Galatasaray'ın orta sahası alev alacak! Yeni yıldız Süper Lig'den

Sezon başında kadrosuna birçok yıldızı katan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ocak ayında da transferde aktif olmayı hedefliyor. Özellikle Gabriel Sara'nın takımdan ayrılma ihtimali sonrası orta sahaya yeni bir isim kazandırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK forması giyen Kacper Kozlowski'yi gündemine aldı.
Polonya'da yayın yapan TVP Sport'un haberine göre Galatasaray, genç futbolcuyu uzun süredir takip ediyor. Haberde, sarı-kırmızılı ekibin 21 yaşındaki oyuncuya geçen sezondan beri ilgi duyduğu ve transfer için ara dönemi beklediği ifade edildi.
OKAN BURUK'UN ONAYIYLA TRANSFER LİSTESİNDE
Okan Buruk'un özellikle son dönemde çok yönlü oyunculara yöneldiği biliniyor. Kozlowski'nin hem merkez orta saha hem 10 numara pozisyonunda görev yapabilmesi, hatta kanat bölgesinde de etkili performans gösterebilmesi teknik ekibin ilgisini artırdı.
Galatasaray dışında başka Süper Lig ekiplerinin de Polonyalı futbolcuyla ilgilendiği ancak Okan Buruk'un bizzat transferi desteklediği öğrenildi. Teknik heyet, oyuncunun fizik gücü, pas kalitesi ve oyun görüşüyle Galatasaray'ın sistemine uygun olduğunu düşünüyor.
GAZİANTEP FK SATIŞA SICAK DEĞİL
Gaziantep FK cephesi ise genç yıldızını ocak ayında göndermeye sıcak bakmıyor. Kulübün, Kozlowski'yi takımın en önemli yapı taşlarından biri olarak gördüğü ve sezon sonuna kadar kadroda tutmak istediği belirtiliyor.
Kozlowski bu sezon da form grafiğini koruyarak takımının hücum gücüne önemli katkılar verdi. Süper Lig'in ilk 8 haftasında 2 gole imza atan genç futbolcu, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.