Galatasaray'ın orta sahası alev alacak! Yeni yıldız Süper Lig'den

Gaziantep FK, Kacper Kozlowski 'yi geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'dan 200 bin Euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Ucuz bir maliyetle transfer edilen oyuncu, kısa sürede kulübün en değerli futbolcularından biri haline geldi. Polonyalı yıldızın Gaziantep FK ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle Galatasaray 'ın transferde yüksek bir bonservis bedelini gözden çıkarması gerekebilir.

Ayrıca yıldız futbolcu, "Victor Osimhen harika bir oyuncu. Onunla birlikte oynamak ve çok iyi işler yapmak isterim" sözleriyle Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırmıştı.

Kacper Kozlowski , geçtiğimiz sezon verdiği bir röportajda Galatasaray hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Sarı-kırmızılı kulübü överek "Galatasaray, Fenerbahçe'den daha güçlü bir takım. İlerde bir gün orada oynamak isterim" ifadelerini kullanmıştı.

Kacper Kozlowski (AA)

KARİYERİNDE 168 MAÇTA GÖREV ALDI

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen Kacper Kozlowski, profesyonel kariyerinde 168 maça çıktı. Genç yaşına rağmen ciddi bir tecrübeye sahip olan oyuncu, kariyerinde hem Polonya Ekstraklasa'da hem de Süper Lig'de başarılı performanslar sergiledi.

Kozlowski'nin çok yönlülüğü, Galatasaray'ın oyun planına da uygun bir yapı oluşturuyor. Okan Buruk, orta sahada rotasyonu genişletmek ve tempoyu artırmak için bu transferi önemli bir fırsat olarak görüyor.