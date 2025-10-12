PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın orta sahası alev alacak! Yeni yıldız Süper Lig'den

Ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, orta saha hattına takviye planları yapıyor. Sarı-kırmızılıların, Süper Lig’in dikkat çeken isimlerinden Kacper Kozlowski için devreye girdiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın orta sahası alev alacak! Yeni yıldız Süper Lig'den

Sezon başında kadrosuna birçok yıldızı katan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ocak ayında da transferde aktif olmayı hedefliyor. Özellikle Gabriel Sara'nın takımdan ayrılma ihtimali sonrası orta sahaya yeni bir isim kazandırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK forması giyen Kacper Kozlowski'yi gündemine aldı.

Polonya'da yayın yapan TVP Sport'un haberine göre Galatasaray, genç futbolcuyu uzun süredir takip ediyor. Haberde, sarı-kırmızılı ekibin 21 yaşındaki oyuncuya geçen sezondan beri ilgi duyduğu ve transfer için ara dönemi beklediği ifade edildi.

OKAN BURUK'UN ONAYIYLA TRANSFER LİSTESİNDE

Okan Buruk'un özellikle son dönemde çok yönlü oyunculara yöneldiği biliniyor. Kozlowski'nin hem merkez orta saha hem 10 numara pozisyonunda görev yapabilmesi, hatta kanat bölgesinde de etkili performans gösterebilmesi teknik ekibin ilgisini artırdı.

Galatasaray dışında başka Süper Lig ekiplerinin de Polonyalı futbolcuyla ilgilendiği ancak Okan Buruk'un bizzat transferi desteklediği öğrenildi. Teknik heyet, oyuncunun fizik gücü, pas kalitesi ve oyun görüşüyle Galatasaray'ın sistemine uygun olduğunu düşünüyor.

GAZİANTEP FK SATIŞA SICAK DEĞİL

Gaziantep FK cephesi ise genç yıldızını ocak ayında göndermeye sıcak bakmıyor. Kulübün, Kozlowski'yi takımın en önemli yapı taşlarından biri olarak gördüğü ve sezon sonuna kadar kadroda tutmak istediği belirtiliyor.

Kozlowski bu sezon da form grafiğini koruyarak takımının hücum gücüne önemli katkılar verdi. Süper Lig'in ilk 8 haftasında 2 gole imza atan genç futbolcu, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

BRIGHTON'DAN 200 BİN EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Gaziantep FK, Kacper Kozlowski'yi geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'dan 200 bin Euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Ucuz bir maliyetle transfer edilen oyuncu, kısa sürede kulübün en değerli futbolcularından biri haline geldi.
Polonyalı yıldızın Gaziantep FK ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle Galatasaray'ın transferde yüksek bir bonservis bedelini gözden çıkarması gerekebilir.

GALATASARAY'A DAHA ÖNCE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Kacper Kozlowski, geçtiğimiz sezon verdiği bir röportajda Galatasaray hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Sarı-kırmızılı kulübü överek "Galatasaray, Fenerbahçe'den daha güçlü bir takım. İlerde bir gün orada oynamak isterim" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca yıldız futbolcu, "Victor Osimhen harika bir oyuncu. Onunla birlikte oynamak ve çok iyi işler yapmak isterim" sözleriyle Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırmıştı.

KARİYERİNDE 168 MAÇTA GÖREV ALDI

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen Kacper Kozlowski, profesyonel kariyerinde 168 maça çıktı. Genç yaşına rağmen ciddi bir tecrübeye sahip olan oyuncu, kariyerinde hem Polonya Ekstraklasa'da hem de Süper Lig'de başarılı performanslar sergiledi.

Kozlowski'nin çok yönlülüğü, Galatasaray'ın oyun planına da uygun bir yapı oluşturuyor. Okan Buruk, orta sahada rotasyonu genişletmek ve tempoyu artırmak için bu transferi önemli bir fırsat olarak görüyor.

