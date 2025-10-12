PODCAST CANLI YAYIN

Edson Alvarez'den sosyal medyada gizemli paylaşım

Fenerbahçe’nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Álvarez, yüz binlerce kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından yaptığı gizemli paylaşım ile gündeme oturdu.


Milli arada sessizliğini bozan başarılı futbolcu, Instagram hikâyesinde siyah-beyaz tonlarda bir anime görseli paylaştı. Görselde suyun altında oksijen maskesiyle nefes alan bir karakter yer alırken, paylaşımın altına adalet terazisi ve siyah kalp emojilerini ekledi.

Edson Alvarez'in hikayesindeki paylaşımı (Instagram)Edson Alvarez'in hikayesindeki paylaşımı (Instagram)

Kısa sürede Fenerbahçeli taraftarların dikkatini çeken paylaşım, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı taraftarlar, paylaşımı futbolcunun duygusal bir mesajı olarak değerlendirirken, bazıları ise sadece estetik bir gönderi olduğunu savundu.

