Mert Hakan Yandaş sahalara dönüyor!

Yaklaşık 6 aydan uzun bir süredir sahalardan uzak kalan Mert Hakan, tedavi sürecinin ardından bireysel çalışmalarını tamamladı ve bu hafta itibarıyla takımla antrenmanlara başladı.

Bacağındaki enfeksiyon nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiren 31 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibinin gözetiminde kademeli olarak yüklemelere başlamıştı.

Teknik heyetten alınan bilgilere göre, milli aranın ardından Mert Hakan'ın fiziksel olarak tam hazır hale gelmesi bekleniyor. Domenico Tedesco'nun da tecrübeli futbolcuyu yeniden forma rekabetine dahil etmeyi planladığı öğrenildi.

SON MAÇINI MART AYINDA OYNAMIŞTI

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasıyla son olarak 28 Mart 2025'te Bodrum Futbol Kulübü'ne karşı sahaya çıkmıştı. Bu tarihten sonra yaşadığı enfeksiyon nedeniyle uzun bir süre takımdan ayrı kalan oyuncu, sarı-lacivertlilerde en uzun süreli sakatlık yaşayan isimlerden biri olmuştu.