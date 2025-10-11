PODCAST CANLI YAYIN

Mert Hakan Yandaş sahalara dönüyor!

Fenerbahçe’de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaptan Mert Hakan Yandaş, nihayet takıma geri döndü. Deneyimli orta saha oyuncusu, bacağındaki enfeksiyonu tamamen atlatırken, milli aranın ardından tam kapasiteyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mert Hakan Yandaş sahalara dönüyor!

Yaklaşık 6 aydan uzun bir süredir sahalardan uzak kalan Mert Hakan, tedavi sürecinin ardından bireysel çalışmalarını tamamladı ve bu hafta itibarıyla takımla antrenmanlara başladı.
Bacağındaki enfeksiyon nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiren 31 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibinin gözetiminde kademeli olarak yüklemelere başlamıştı.

Teknik heyetten alınan bilgilere göre, milli aranın ardından Mert Hakan'ın fiziksel olarak tam hazır hale gelmesi bekleniyor. Domenico Tedesco'nun da tecrübeli futbolcuyu yeniden forma rekabetine dahil etmeyi planladığı öğrenildi.

SON MAÇINI MART AYINDA OYNAMIŞTI

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasıyla son olarak 28 Mart 2025'te Bodrum Futbol Kulübü'ne karşı sahaya çıkmıştı. Bu tarihten sonra yaşadığı enfeksiyon nedeniyle uzun bir süre takımdan ayrı kalan oyuncu, sarı-lacivertlilerde en uzun süreli sakatlık yaşayan isimlerden biri olmuştu.

Galatasarayın orta sahası alev alacak! Yeni yıldız Süper LigdenGalatasarayın orta sahası alev alacak! Yeni yıldız Süper Ligden
Galatasaray'ın orta sahası alev alacak! Yeni yıldız Süper Lig'den

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalar! Siyoniste net mesaj: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı
Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu
Aynadaki Yabancı
Rize'de STK'lar ile buluşma | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Hedef Türkiye Yüzyılı: Dünyaya öncülük eden bir Türkiye var!
Fenerbahçe'den Merih Demiral atağı! Transfer bu kez bitecek
Avukat Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Şüphelilerin hücre evinden ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan baba ocağında: Önce komşularla sohbet sonra Ayder Yaylası
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız futbolcu için transfer savaşı!
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Jeffrey Epstein’la yaptığı gizli görüşme yıllar sonra ortaya çıktı!
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi düzenlenecek
Galatasaray'ın orta sahası alev alacak! Yeni yıldız Süper Lig'den
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? İşte kurulacak iki "güç" ve Türkiye'nin rolü
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e konuştu: Türkiye Cumhuriyeti devleti burada kalacaktır | "Erdoğan sahip çıktı" mesajı
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı | Lübnan'a saldırı
Siyonistlerden Türk savunma sanayisi itirafı | Bölgesel güvenlik dinamiklerini baştan yazacak yerli ve milli güç!
Sergen Yalçın gecelerde! Araçta kucak kucağa görüntüler | İşte futbolcuların çok konuşulan aşkları...
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı! Türkiye'ye getirildiler
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi: Savcılıktan İçişleri Bakanlığına başvuru
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!