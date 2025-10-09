PODCAST CANLI YAYIN

Mauro Icardi'ye kilo vermesi için özel program

Galatasaray’da sezona beklenen form grafiğiyle başlayamayan Mauro Icardi için özel bir hazırlık süreci başlatılıyor. Sakatlığının ardından sahalara dönen ancak fiziksel olarak tam ritmini bulamayan Arjantinli golcü, milli ara sonrası bireysel çalışma programına alınacak.

Giriş Tarihi:
Mauro Icardi'ye kilo vermesi için özel program

Sezon başında yaşadığı sakatlığın etkilerini tam olarak atlatamayan Icardi'nin, özellikle fazla kiloları nedeniyle istediği tempoya ulaşamadığı ifade ediliyor. Teknik heyet, yıldız futbolcunun hızını ve çevikliğini artırmak için özel bir kondisyon planı hazırladı. Milli aranın ardından Icardi, takım antrenmanlarının dışında bireysel fiziksel çalışmalar gerçekleştirecek.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

373 DAKİKADA 5 GOL

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi maçta 373 dakika süre alan 31 yaşındaki forvet, 5 gol kaydetti. Ancak Okan Buruk ve ekibi, oyuncudan hem Avrupa hem Süper Lig temposu için daha yüksek bir fiziksel performans bekliyor.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Mauro Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonunda sona erecek. Yönetim, Arjantinli yıldızın form grafiğini yükseltmesi halinde kontrat yenileme opsiyonunu devreye sokmayı planlıyor.

Mauro Icardi (İHA)Mauro Icardi (İHA)

OKAN BURUK'TAN YAKIN TAKİP

Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin mental ve fiziksel durumunu yakından izliyor. Milli arada oyuncuya özel bir program hazırlanmasını isteyen Buruk, "Tam hazır hale gelmeli, çünkü ikinci yarı tempomuz artacak" ifadeleriyle teknik ekibe talimat verdi.

Galatasaraydan Hakan Çalhanoğlu için 2. Milano seferi!Galatasaraydan Hakan Çalhanoğlu için 2. Milano seferi!
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 2. Milano seferi!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes sonrası ilk mesajı: Bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Takas Bank
CANLI ANLATIM | Gazze'de barış planı onaylandı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... İşgalci çekilecek esirler serbest bırakılacak
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan!
Borsa İstanbul
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 2. Milano seferi!
Gazze'de ateşkes sevinci! Filistinliler sokaklarda karşıladı
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...
Milan'ın yıldızı Galatasaray'a! Eski aşk alevlendi
Türk Telekom
Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kararı! Sadettin Saran görüşecek
Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: İstanbul, Düzce, Koceeli...
Asgari ücret ve memur zammı milyonları etkileyecek... Tahminlere göre memur zammı ne olacak? İşte formüllere göre yeni asgari ücret!
Son dakika: CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı
Tarık Akan’ın biricik partneri bakın şimdi ne halde! Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi son haliyle gündem oldu
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı