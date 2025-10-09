Mauro Icardi'ye kilo vermesi için özel program

Sezon başında yaşadığı sakatlığın etkilerini tam olarak atlatamayan Icardi'nin, özellikle fazla kiloları nedeniyle istediği tempoya ulaşamadığı ifade ediliyor. Teknik heyet, yıldız futbolcunun hızını ve çevikliğini artırmak için özel bir kondisyon planı hazırladı. Milli aranın ardından Icardi, takım antrenmanlarının dışında bireysel fiziksel çalışmalar gerçekleştirecek.

Mauro Icardi (AA)

373 DAKİKADA 5 GOL

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi maçta 373 dakika süre alan 31 yaşındaki forvet, 5 gol kaydetti. Ancak Okan Buruk ve ekibi, oyuncudan hem Avrupa hem Süper Lig temposu için daha yüksek bir fiziksel performans bekliyor.