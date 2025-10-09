Fenerbahçe'nin yıldızı Jhon Duran geri dönüyor! O maçta sahada

Sarı-lacivertliler, Jhon Duran 'ı 15 milyon Euro yıllık ücretle kiraladı. Menajerlik ücretleriyle birlikte transferin toplam maliyeti 20 milyon euroyu buldu. Fenerbahçe yönetimi, oyuncudan lider forvet katkısı beklerken, yaşadığı sakatlık planları sekteye uğrattı.

Jhon Duran (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

PERFORMANSI VE İSTATİSTİKLERİ

Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maçta görev yaptı. Bu karşılaşmaların 4'ü Şampiyonlar Ligi ön elemesi, 2'si Süper Lig mücadelesiydi. Toplam 328 dakika süre alan Kolombiyalı forvet, Feyenoord'a karşı 5-2 kazanılan maçta 1 gol attı. Ayrıca Süper Lig'de Kocaelispor karşılaşmasında bir asist yapmayı başardı. Ancak sakatlığı nedeniyle 8 maçı kaçıran Duran, Avrupa'da 2, ligde 6 müsabakada forma giyemedi.