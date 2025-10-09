Fenerbahçe'nin yıldızı Jhon Duran geri dönüyor! O maçta sahada

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralanan Jhon Duran, dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenmanlara başladı.
Uzun süredir saha çalışmalarından uzak kalan 21 yaşındaki oyuncunun, koşulara başladığı ve kontrollü bir yükleme programına alındığı öğrenildi.
MİLLİ ARADA TAKİP EDİLECEK
Fenerbahçe teknik heyeti, milli arayı Duran'ın iyileşme sürecini yakından izlemek için değerlendirecek. Oyuncunun tam anlamıyla hazır hale gelmesi halinde, 27 Ekim'de oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında kadroya dönmesi planlanıyor. Ancak bu süreçte herhangi bir aksama yaşanırsa, dönüş tarihi Kasım ayına sarkabilir.
"İYİLEŞMEZSE YOLLAR AYRILIR"
Fenerbahçe yönetiminin, oyuncunun menajerini İstanbul'a çağırarak net bir mesaj verdiği öğrenildi. Yönetimin, "İyileşmezse devre arasında yollarımızı ayırırız" uyarısında bulunduğu belirtildi. Kulüp, yüksek maliyeti nedeniyle Duran'ın performansını yakından takip ediyor.