Fenerbahçe'nin yıldızı Jhon Duran geri dönüyor! O maçta sahada

Fenerbahçe’de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Jhon Duran, sahalara dönmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 41 gündür takımdan ayrı kalan Kolombiyalı futbolcu, milli arada bireysel çalışmalara başladı. Teknik heyet, yıldız ismin dönüşü için Gaziantep maçını hedef belirledi.

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralanan Jhon Duran, dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenmanlara başladı.
Uzun süredir saha çalışmalarından uzak kalan 21 yaşındaki oyuncunun, koşulara başladığı ve kontrollü bir yükleme programına alındığı öğrenildi.

MİLLİ ARADA TAKİP EDİLECEK

Fenerbahçe teknik heyeti, milli arayı Duran'ın iyileşme sürecini yakından izlemek için değerlendirecek. Oyuncunun tam anlamıyla hazır hale gelmesi halinde, 27 Ekim'de oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında kadroya dönmesi planlanıyor. Ancak bu süreçte herhangi bir aksama yaşanırsa, dönüş tarihi Kasım ayına sarkabilir.

"İYİLEŞMEZSE YOLLAR AYRILIR"

Fenerbahçe yönetiminin, oyuncunun menajerini İstanbul'a çağırarak net bir mesaj verdiği öğrenildi. Yönetimin, "İyileşmezse devre arasında yollarımızı ayırırız" uyarısında bulunduğu belirtildi. Kulüp, yüksek maliyeti nedeniyle Duran'ın performansını yakından takip ediyor.

YÜKSEK MALİYET YÜKSEK BEKLENTİ

Sarı-lacivertliler, Jhon Duran'ı 15 milyon Euro yıllık ücretle kiraladı. Menajerlik ücretleriyle birlikte transferin toplam maliyeti 20 milyon euroyu buldu. Fenerbahçe yönetimi, oyuncudan lider forvet katkısı beklerken, yaşadığı sakatlık planları sekteye uğrattı.

PERFORMANSI VE İSTATİSTİKLERİ

Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maçta görev yaptı. Bu karşılaşmaların 4'ü Şampiyonlar Ligi ön elemesi, 2'si Süper Lig mücadelesiydi. Toplam 328 dakika süre alan Kolombiyalı forvet, Feyenoord'a karşı 5-2 kazanılan maçta 1 gol attı. Ayrıca Süper Lig'de Kocaelispor karşılaşmasında bir asist yapmayı başardı. Ancak sakatlığı nedeniyle 8 maçı kaçıran Duran, Avrupa'da 2, ligde 6 müsabakada forma giyemedi.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe yönetimi, genç yıldızın tamamen sağlığına kavuşması halinde devre arası sonrası takıma ciddi katkı vermesini bekliyor.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kararı! Sadettin Saran görüşecek

