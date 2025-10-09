Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz arasında fark var! Maaş talebi şoke etti

Suudi Arabistan temsilcisi NEOM SC, milli futbolcuya 4 yıl için 50 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar 85 milyon TL) önerdi. Barış Alper, bu dev teklife sıcak bakarken, Galatasaray yönetimi oyuncusunu zam sözüyle takımda kalmaya ikna etmişti. Ancak taraflar arasında maaş konusunda hâlâ tam bir uzlaşma sağlanamadı.

Barış Alper Yılmaz (AA) ANLAŞMA MİLLİ ARA SONRASINA KALDI Barış Alper ile yönetim arasındaki pazarlıklar iki haftadır sürüyor. Henüz ortak bir noktada buluşulamadığı için görüşmelerin milli ara sonrasına ertelendiği belirtildi. Galatasaray yönetimi, oyuncusuyla masaya bir kez daha oturmayı planlıyor.