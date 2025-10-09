Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz arasında fark var! Maaş talebi şoke etti

Suudi Arabistan temsilcisi NEOM SC, milli futbolcuya 4 yıl için 50 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar 85 milyon TL) önerdi. Barış Alper, bu dev teklife sıcak bakarken, Galatasaray yönetimi oyuncusunu zam sözüyle takımda kalmaya ikna etmişti. Ancak taraflar arasında maaş konusunda hâlâ tam bir uzlaşma sağlanamadı.
ANLAŞMA MİLLİ ARA SONRASINA KALDI
Barış Alper ile yönetim arasındaki pazarlıklar iki haftadır sürüyor. Henüz ortak bir noktada buluşulamadığı için görüşmelerin milli ara sonrasına ertelendiği belirtildi. Galatasaray yönetimi, oyuncusuyla masaya bir kez daha oturmayı planlıyor.
TALEPLER VE TEKLİFLER ARASINDA FARK VAR
25 yaşındaki milli futbolcu, yeni sözleşmesinde yıllık 7.5 milyon Euro talep etti. Galatasaray yönetimi ise 5 milyon Euro + performansa dayalı bonuslar formülünü sundu. Kulüp kaynaklarına göre yönetim, bu teklifi verirken takım içi dengeleri koruma amacını öne çıkardı: "Yerli oyuncular arasındaki maaş farkı fazla açılmasın."