Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz arasında fark var! Maaş talebi şoke etti

Galatasaray’da son haftaların en çok konuşulan ismi Barış Alper Yılmaz oldu. Suudi Arabistan ekibi NEOM SC’den gelen astronomik teklifin ardından başlayan süreç, kısa süre içinde çözüme kavuşmuş gibi görünse de oyuncu ile yönetim arasında rakamsal fark halen kapanmadı. Yönetim, kısa sürede sorunu halletmek istiyor.

Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz arasında fark var! Maaş talebi şoke etti

Suudi Arabistan temsilcisi NEOM SC, milli futbolcuya 4 yıl için 50 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar 85 milyon TL) önerdi. Barış Alper, bu dev teklife sıcak bakarken, Galatasaray yönetimi oyuncusunu zam sözüyle takımda kalmaya ikna etmişti. Ancak taraflar arasında maaş konusunda hâlâ tam bir uzlaşma sağlanamadı.



ANLAŞMA MİLLİ ARA SONRASINA KALDI

Barış Alper ile yönetim arasındaki pazarlıklar iki haftadır sürüyor. Henüz ortak bir noktada buluşulamadığı için görüşmelerin milli ara sonrasına ertelendiği belirtildi. Galatasaray yönetimi, oyuncusuyla masaya bir kez daha oturmayı planlıyor.



TALEPLER VE TEKLİFLER ARASINDA FARK VAR

25 yaşındaki milli futbolcu, yeni sözleşmesinde yıllık 7.5 milyon Euro talep etti. Galatasaray yönetimi ise 5 milyon Euro + performansa dayalı bonuslar formülünü sundu. Kulüp kaynaklarına göre yönetim, bu teklifi verirken takım içi dengeleri koruma amacını öne çıkardı: "Yerli oyuncular arasındaki maaş farkı fazla açılmasın."



YÖNETİM DENGE POLİTİKASI İZLİYOR

Galatasaray, takım içinde maaş skalasını korumak istiyor.
Barış Alper'e yapılacak yüksek bir zam, özellikle yerli oyuncular arasında dengeyi bozabileceği için yönetim temkinli davranıyor. Buna rağmen, Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerden biri olan Barış Alper'in takımda tutulması öncelikli hedef olarak görülüyor.



MİLLİ ARADAN SONRA YENİDEN MASADA

Tarafların milli ara dönüşünde tekrar bir araya gelmesi bekleniyor. Kulüp, anlaşmanın kısa sürede tamamlanacağına inanıyor. Yönetim, yıldız futbolcunun performansından memnun ve sözleşme yenileme sürecini yıl bitmeden sonuçlandırmayı hedefliyor.



SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 resmi maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 3 gol atıp 4 asist yaptı. Hızı, bitiriciliği ve çok yönlülüğüyle dikkat çeken milli oyuncu, hem Süper Lig'de hem Avrupa maçlarında takımın en önemli kozlarından biri olmayı sürdürüyor.

