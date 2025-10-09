PODCAST CANLI YAYIN

Emre Belözoğlu'ndan Antalyaspor'a veda

Antalyaspor’da teknik direktörlük görevi sona eren Emre Belözoğlu, kulüp ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı. Genç teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kırmızı-beyazlı camiaya veda etti.

Emre Belözoğlu'ndan Antalyaspor'a veda

Belözoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Antalyaspor'da görev yaptığım süre boyunca, tüm zorluklara rağmen inanç ve yüksek eforla mücadele ettik. Büyük emek ve özveriyle kurduğumuz takımın bugünkü konumunu, yarınını önemli ve değerli görüyor olsam da oluşturulmaya çalışılan atmosfer neticesinde aldığım kararın hem bizim adımıza hem camia adına daha hayırlı olacağına inanıyorum.

Bu süreçte yanımda olan futbolcu kardeşlerime, teknik ekibime, kulüp personelimize, Başkanımız ve yönetim kurulumuza, Antalyaspor'a menfaatsiz gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum.

Antalyaspor her zaman kalbimde özel bir yerde olacak.

Sevgi ve saygılarımla,
Emre Belözoğlu."

Emre Belözoğlu (AA)

ANTALYASPOR KARNESİ

Ocak ayında Antalyaspor'un başına geçen Emre Belözoğlu, görev süresince takımın başında 28 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Belözoğlu, 1.18 puan ortalaması yakaladı.

Bu sezon ise Süper Lig'de 8 maçta görev yapan genç teknik adam, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan topladı. Antalyaspor, Belözoğlu yönetiminde ligde 10. sırada yer alıyordu.

Antalyasporda Emre Belözoğlu istifa etti!Antalyasporda Emre Belözoğlu istifa etti!
Antalyaspor'da Emre Belözoğlu istifa etti!

