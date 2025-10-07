PODCAST CANLI YAYIN

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu istifa etti!

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Çaykur Rizespor’a 5-2 mağlup olan Antalyaspor, taraftarının önünde ağır bir yenilgi aldı. Karşılaşmanın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Emre Belözoğlu, maç sonu yaptığı açıklamalarda “radikal kararların alınması gerektiğini” belirterek istifa sinyali vermişti. Belözoğlu'nun görevinden istifa ettiği öne sürüldü.

Genç teknik adam, bugün itibarıyla kulüp yönetimine resmen istifasını sundu. Belözoğlu'nun kararı, yönetim kurulunun bilgisi dahilinde alındı ve taraflar karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

"SORUMLULUK BANA AİT" DEMİŞTİ

Emre Belözoğlu, Rizespor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada takımının performansından duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti. Tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gördüğüm oyuncu grubunun enerjisi ve oyuna sadakati en düşük 90 dakikaydı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Taraftardan özür diliyorum, sorumluluk bende. Dört net bireysel hata var. Bu kadar net hataların olduğu yerde ya oyuncu bazlı ya da teknik adam bazlı radikal kararların alınması gerekiyor.

Bu anlamda gerekli konuşmayı başkanımızla yaptım, yapmaya devam edeceğim. Sorumluluğu almak istediğimi kendisine ilettim. Bugün yaşanan skorun ötesinde net bir dibe vuruş var. Bununla alakalı doğru hareket etmemiz gerekiyor."

ANTALYASPOR'DA 8 MAÇTA 10 PUAN

Emre Belözoğlu yönetiminde sezona yüksek hedeflerle başlayan Antalyaspor, Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, milli araya 10. sırada girdi.

