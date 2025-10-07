Antalyaspor'da Emre Belözoğlu istifa etti!

Emre Belözoğlu (AA)

"SORUMLULUK BANA AİT" DEMİŞTİ

Emre Belözoğlu, Rizespor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada takımının performansından duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti. Tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gördüğüm oyuncu grubunun enerjisi ve oyuna sadakati en düşük 90 dakikaydı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Taraftardan özür diliyorum, sorumluluk bende. Dört net bireysel hata var. Bu kadar net hataların olduğu yerde ya oyuncu bazlı ya da teknik adam bazlı radikal kararların alınması gerekiyor.

Bu anlamda gerekli konuşmayı başkanımızla yaptım, yapmaya devam edeceğim. Sorumluluğu almak istediğimi kendisine ilettim. Bugün yaşanan skorun ötesinde net bir dibe vuruş var. Bununla alakalı doğru hareket etmemiz gerekiyor."