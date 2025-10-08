Gençlerbirliği'nde yeni başkan Mehmet Kaya

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada; "Kulübümüz yönetim kurulunun 8 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında Mehmet Kaya, Gençlerbirliği Kulübü'nün 29. başkanı olarak oy birliğiyle seçilmiştir. Sayın Mehmet Kaya'ya görevinde başarılar diliyoruz. Cumhuriyetimizin 102 yıllık çınarı Gençlerbirliği, Sayın Mehmet Kaya başkanlığında köklü tarihine yakışır bir yönetim anlayışıyla yoluna devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamayla birlikte, kırmızı-siyahlı kulüpte yönetim değişikliği resmen duyuruldu.