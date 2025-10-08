PODCAST CANLI YAYIN

Gençlerbirliği'nde yeni başkan Mehmet Kaya

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde başkanlık görevine Mehmet Kaya getirildi. Başkent ekibinde Osman Sungur’un istifası sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında, Kaya oy birliğiyle kulübün 29. başkanı seçildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada; "Kulübümüz yönetim kurulunun 8 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında Mehmet Kaya, Gençlerbirliği Kulübü'nün 29. başkanı olarak oy birliğiyle seçilmiştir. Sayın Mehmet Kaya'ya görevinde başarılar diliyoruz. Cumhuriyetimizin 102 yıllık çınarı Gençlerbirliği, Sayın Mehmet Kaya başkanlığında köklü tarihine yakışır bir yönetim anlayışıyla yoluna devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamayla birlikte, kırmızı-siyahlı kulüpte yönetim değişikliği resmen duyuruldu.

