Galatasaray'dan Beşiktaş'a 500. gol

İki ezeli rakibin rekabeti, 22 Ağustos 1924'te Taksim Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı maçla başladı. Aradan geçen 101 yılda taraflar 359 kez karşı karşıya geldi.

GALATASARAY ÖNDE

Bu mücadelelerde Galatasaray 128 galibiyet, Beşiktaş ise 116 galibiyet elde etti. 115 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

REKABETİN SKOR TABLOSU

Bugünkü maça kadar Galatasaray 499 gol atarken, Beşiktaş 472 kez ağları havalandırmıştı. İlkay Gündoğan'ın fileleri havalandırdığı gol, bu tarihi derbide Galatasaray'ın 500. golü olarak kayıtlara geçti.